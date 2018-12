Venus vence Serena em jogo de exibição em Abu Dabi

Sem atuar desde a sua derrota na decisão do US Open, em setembro, Serena Williams voltou às quadras com novo revés, ainda que em uma partida amistosa. Nesta quinta-feira, a ex-número 1 do mundo perdeu para a irmã Venus Williams no jogo que fechou a programação do dia no Mubadala World Tennis Championship, evento de exibição realizado em Abu Dabi.

Hoje a 16ª colocada no ranking da WTA, Serena perdeu para Venus, a número 38 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 10/8, em 1 hora e 28 minutos. Venus conseguiu quatro quebras de serviço, contra três de sua irmã.

Serena agora, então, viaja para Perth, na Austrália, onde disputará a Copa Hopman. Ela vai compor com Frances Tiafoe a equipe dos Estados Unidos na competição por equipes mistas e estreará em 31 de dezembro contra a Grécia. O evento será preparatório para o Aberto da Austrália, torneio em que a norte-americana vai buscar o 24º título de Grand Slam da sua carreira. Já Venus abrirá sua temporada no Torneio de Auckland, que começará na próxima segunda-feira.

MASCULINO - Também nesta quinta-feira em Abu Dabi, Rafael Nadal e Novak Djokovic conheceram seus adversários nas semifinais do Mubadala World Tennis Championship. O sul-africano Kevin Anderson será o adversário do espanhol após bater Hyeon Chung, de virada, por 6/7 (4/7), 6/2 e 6/1. A partida está marcada para as 11 horas (de Brasília) de sexta-feira.

O russo Karen Khachanov fez 7/6 (7/3) e 6/3 no austríaco Dominic Thiem e será o oponente de Djokovic na outra semifinal do milionário evento de exibição, às 13h. Antes, às 9h, Thiem terá pela frente Chung no duelo pela quinta posição do torneio.