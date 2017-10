Venus vence, elimina Muguruza e avança às semifinais do Masters da WTA

A norte-americana Venus Williams é a segunda tenista do Grupo Branco a assegurar presença nas semifinais do Masters da WTA, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada em Cingapura. Nesta quinta-feira, a número 5 do mundo obteve a sua classificação ao derrotar a espanhola Garbiñe Muguruza, a segunda colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1 hora e 41 minutos.

O duelo entre Venus e Muguruza foi um confronto direto, pois cada uma somava um triunfo e uma derrota na chave. E como a norte-americana se deu melhor, ela vai participar das semifinais, assim como a checa Karolina Pliskova, previamente classificada por ter vencido os seus dois primeiros jogos.

A partida desta quinta-feira foi a sexta entre Venus e Muguruza, sendo o quarto vencido pela norte-americana. Mas a espanhola havia triunfado nos dois anteriores nesta temporada. Agora, porém, acabou sucumbindo diante da veterana de 37 anos.

No primeiro set, Venus venceu após converter dois break points e só perdeu o seu saque uma vez. A segunda parcial repetiu o equilíbrio, mas com bem mais serviços quebrados - foram sete em 12 games disputados. E a norte-americano voltou a se dar melhor ao conseguir quatro, uma a mais do que a espanhola.

O outro jogo da rodada final do Grupo Branco teve caráter amistoso, pois a checa Karolina Pliskova estava previamente garantida na próxima fase, enquanto a letã Jelena Ostapenko não tinha mais chances de avançar. Ainda assim, a número 7 do mundo se deu melhor e venceu por 6/3 e 6/1, em 1h06. Foi a primeira vitória de Ostapenko em três duelos com Pliskova, que avançou em primeiro lugar no Grupo Branco, com Venus na segunda posição.

As suas adversárias nas semifinais serão conhecidas na sexta-feira, com o encerramento do Grupo Vermelho, que já tem a dinamarquesa Caroline Wozniacki, com dois triunfos, assegurada na próxima fase. A romena Simona Halep e a francesa Caroline Garcia, ambas com um triunfo, e a ucraniana Elina Svitolina, que ainda não venceu, possuem chances de classificação. Os jogos desta sexta serão: Wozniacki x Garcia e Halep x Svitolina.