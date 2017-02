Venus cai na Rússia e perde primeiro jogo após disputar final na Austrália

Vice-campeã do Aberto da Austrália, Venus Williams decepcionou no seu primeiro jogo após a sua boa campanha em Melbourne. Nesta quinta-feira, a 11ª colocada no ranking da WTA foi eliminada logo na sua estreia no Torneio de São Petersburgo, na Rússia, ao perder para a francesa Kristina Mladenovic, 51ª colocada no ranking, por 6/3 e 6/1.

Assim, a participação de Venus no evento russo durou apenas 55 minutos. No primeiro set, a norte-americana não disparou sequer um winner, contra os 15 da sua adversária. Já na segunda parcial, Mladenovic conseguiu uma quebra de serviço logo no game inicial, depois convertendo mais dois break points para garantir a sua vitória pro 6/1 e 2 sets a 0.

Nas quartas de final do Torneio de São Petersburgo, Mladenovic terá pela frente a atual campeã Roberta Vinci. A número 21 do mundo superou nesta quinta-feira a alemã Andrea Petkovic, 52ª colocada no ranking, por duplo 6/4. Ela conseguiu duas quebras de serviço em cada parcial e perdeu o seu saque uma vez em cada set.

Número 5 do mundo, a eslovaca Dominika Cibukova se garantiu nas quartas de final em São Petersburgo ao vencer com facilidade a croata Donna Vekic, 88ª colocada no ranking, por duplo 6/2, em 1 hora e 13 minutos. Cibulkova converteu cinco de oito break points e perdeu o seu saque apenas uma vez.

A adversária de Cibulkova nas quartas de final do torneio russo vai ser a local Elena Vesnina. Nesta quinta, a número 16 do mundo superou, de virada, a francesa Alize Cornet, 44ª colocada no ranking, por 2/6, 6/3 e 6/3.

Os outros dois jogos das quartas de final do Torneio de São Petersburgo já estavam definidos e serão: Simona Halep (Romênia) x Natalia Vikhlyantseva (Rússia) e Yulia Putintseva (Casaquistão) x Svetlana Kuznetsova (Rússia).

