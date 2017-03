Venus bate Kerber e vai enfrentar algoz de Halep nas semifinais em Miami

Atuando diante de sua torcida, a norte-americana Venus Williams fez bonito na noite desta quarta-feira ao vencer a alemã Angelique Kerber, líder do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h39min, e garantir vaga na semifinal do Torneio de Miami.

Ex-número 1 do mundo e atual 12ª colocada da WTA, a veterana tenista de 36 anos de idade assim se credenciou em grande estilo para enfrentar na próxima fase uma outra surpresa. Trata-se da britânica Johanna Konta, 11ª do ranking, que horas mais cedo desbancou o favoritismo da romena Simona Halep, quinta tenista do mundo e terceira cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (9/7) e 6/2.

Essa foi a terceira vitória de Venus em sete partidas contra Kerber, que havia levado a melhor no confronto anterior entre as duas, nas semifinais de Wimbledon do ano passado, onde a alemã também ganhou por 2 sets a 0.

Para dar o troco em Kerber, Venus teve grandes dificuldades, como já era esperado. Já no primeiro set, a irmã mais velha de Serena Williams teve o seu saque quebrado por duas vezes, mas converteu três de sete break points para fazer 7/5 e abrir vantagem.

Já na segunda parcial, Venus começou com tudo, conquistou mais duas quebras de saque e chegou a abrir 5/2. Kerber ainda salvou match points e diminuiu para 5/3 a vantagem da norte-americana, mas depois acabou sucumbindo no nono game.

Essa foi a 15ª vitória de Venus contra tenistas ocupando a liderança do ranking mundial em sua carreira, mas ela não conquistava este feito desde 2014. Décima primeira cabeça de chave em Miami, a veterana avança também pela primeira vez em sete anos à semifinal da competição norte-americana.

