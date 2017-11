Ventura convoca brasileiro Jorginho para defender a Itália na repescagem da Copa

O técnico Gian Piero Ventura anunciou neste sábado a convocação da seleção da Itália para os dois jogos contra a Suécia, válidos pela repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A principal novidade na lista é a presença do brasileiro naturalizado italiano Jorginho, de 25 anos, que atua como volante do Napoli.

O jogador agora terá que escolher sobre a seleção que pretende atuar. Jorginho já havia sido convocado em outra oportunidade pela seleção italiana, mas foi para dois amistosos. Na ocasião, Antonio Conte era o treinador e o chamou para os duelos contra Espanha e Alemanha em 2016, na última data Fifa antes da disputa da Eurocopa que aconteceu na França.

Tite, técnico da seleção brasileira, chegou a declarar que estava de olho no jogador, mas nunca o convocou. Para a Copa do Mundo, as chances de ele vestir a camisa do Brasil são pequenas, já que Casemiro e Fernandinho estão praticamente garantidos.

Jorginho nasceu em Imbituba, litoral de Santa Catarina, mas mudou-se ainda criança para a Itália, onde começou a jogar futebol e atuou durante toda a carreira até aqui. O volante foi revelado pelo Verona, em 2007, e atuou por lá até 2014, quando se transferiu para o Napoli. Na atual temporada, esteve em campo em 12 partidas, marcou três gols e deu uma assistência.

OUTRAS NOVIDADES - Além dele, outras duas novidades na lista do treinador são as presenças do atacante Simone Zaza, do Valencia, e do lateral-direito Alessandro Florenzi, da Roma. Zaza esteve em campo neste sábado na vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre o Leganés, pelo Campeonato Espanhol, e retorna à seleção após um ano.

A baixa ficou por conta do meio-campista Claudio Marchisio, que se recupera de uma lesão no joelho. Os 27 convocados pelo treinador deverão se apresentar neste domingo no centro médico em Florença, onde iniciarão a preparação para as partidas contra a Suécia. O jogo de ida acontecerá no próximo dia 10, no Friends Arena, em Solna, na Suécia, e a volta, no dia 13, será em Milão, na Itália.

Confira a lista de convocados da Itália:

Goleiros - Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan) e Mattia Perin (Genoa)

Defensores - Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D'Ambrosio (Internazionale), Matteo Darmian (Manchester United-ING), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta) e Davide Zappacosta (Chelsea-ING)

Meio-campistas - Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Internazionale), Daniele De Rossi (Roma), Stephan El Shaarawy (Roma), Alessandro Florenzi (Roma), Roberto Gagliardini (Internazionale), Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio) e Marco Verratti (Paris Saint-Germain-FRA)

Atacantes - Lorenzo Insigne (Napoli), Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Internazionale), Manolo Gabbiadini (Southampton-ING), Ciro Immobile (Lazio) e Simone Zaza (Valencia-ESP)