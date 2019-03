Vencedor na estreia, Bottas prevê pressão maior para defender a ponta no Bahrein

Valtteri Bottas passou por toda a temporada passada da Fórmula 1 sem conseguir uma única vitória em um ano no qual seu companheiro de Mercedes, o inglês Lewis Hamilton, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar por 11 vezes e comemorou o seu quinto título mundial. Com essa pressão, o finlandês Valtteri Bottas começou 2019 de forma diferente e logo de cara venceu com autoridade o GP da Austrália, em Melbourne, há duas semanas. E sabe que ela será maior ainda para a corrida no Bahrein neste final de semana.

"Posso realmente dizer que alguma coisa na minha mente mudou (do ano passado para esse)", disse Bottas, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, no circuito de Sakhir, local da segunda etapa da temporada de 2019 neste domingo. "A preparação no inverno (europeu) e a forma como eu sinto e penso sobre algumas coisas mudaram. É difícil explicar em detalhes, mas me sinto diferente", comentou.

No GP da Austrália, tudo se encaminhava nos treinos livres e no treino oficial de classificação para um final de semana de domínio de Hamilton. O inglês largou na pole, mas logo na primeira curva Bottas assumiu a liderança e não a perdeu mais. O finlandês manteve uma boa distância para o companheiro e nas últimas voltas conseguiu fazer a volta mais rápida da corrida e obteve o ponto de bonificação.

Para Hamilton, nada de diferente foi notado no finlandês. Pelo menos na forma de guiar a Mercedes. "Ele é o mesmo do ano passado. Não há nada de diferente para mim exceto que agora ele tem barba", afirmou o inglês, dando risada. "Nunca pensei que ele era uma pessoa fraca. Sempre o vi com um caráter forte", completou.

O atual campeão mundial ressaltou que a segunda colocação na Austrália, da forma como aconteceu, não o incomodou. "Realmente, não. Não mudou nada. Já seguimos em frente. Foi uma grande corrida dele (Bottas) e sei que verei ainda mais dele", disse.