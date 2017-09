Vecchio crê na inteligência do Santos para vencer a força do Barcelona-EQU

O volante argentino Emiliano Vecchio acredita que a inteligência será fundamental para que o Santos supere a força física do Barcelona, do Equador, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela segunda partida entre os times na disputa por uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores. O primeiro jogo das quartas de final, disputado em Guayaquil, na semana passada, terminou empatado em 1 a 1.

"Sabemos que eles fisicamente são um time muito forte, muito rápido. Mas a inteligência ganha da força. E nos temos jogadores inteligentes, que podem fazer correr a bola muito rápido. Sabemos que eles têm um time que marca muito bem, marca forte, faz muita falta. Nós respeitamos muito eles, mas estamos jogando em casa e o Santos tem uma história que vamos fazer respeitar amanhã (quarta-feira)", ressaltou o argentino.

Emiliano Vecchio passou por cerca de dois meses de recuperação devido a uma lesão muscular na coxa direita e deverá ocupar a vaga do volante Renato, que está contundido. O argentino garante que está em condições de jogar os 90 minutos, se necessário.

"Como falei, foram quase dois meses de trabalho muito forte, quase sete horas por dia. Voltei melhor fisicamente do que antes de me machucar. Hoje me sinto muito bem, se tiver a possibilidade de jogar 90 minutos, vou jogar sem problemas", afirmou Emiliano Vecchio.

Além do experiente Renato, o Santos também não contará com o meia Lucas Lima. O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante o primeiro embate contra os equatorianos. Para o seu lugar, o técnico Levir Culpi deverá optar por Léo Cittadini.

