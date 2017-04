Vasco vence Botafogo por 2 a 0 e é campeão da Taça Rio com 1º gol de Luis Fabiano

Se para o Botafogo a Taça Rio valia pouco, para o Vasco era final de Copa do Mundo. Muito criticado pelo fraco começo de temporada e, principalmente, pela precoce eliminação na Copa do Brasil, os comandados do técnico Milton Mendes queriam dar uma resposta à torcida. E conseguiram. Em jogo único disputado no estádio do Engenhão, no Rio, o Vasco venceu por 2 a 0 e pôde comemorar o título do segundo turno do Campeonato Carioca. Luis Fabiano marcou o seu primeiro gol pelo clube de São Januário.

O jogo foi bastante pegado, disputado, mas com poucas chances claras de gol. O Vasco conseguiu dominar e ter mais posse de bola, principalmente pelo fato de o Botafogo jogar com o time reserva - apenas Bruno Silva foi titular. A prioridade do clube de General Severiano é a Copa Libertadores. A vida vascaína ficou menos complicada quando Marcelo foi expulso no segundo tempo. Entretanto, os gols da vitória só saíram no fim. Douglas, aos 41, e Luis Fabiano, aos 47 minutos, marcaram.

Agora, o foco de Botafogo e Vasco se volta para as semifinais do Campeonato Carioca, onde irão enfrentar Flamengo e Fluminense, respectivamente, no próximo fim de semana. Antes, porém, o time do técnico Jair Ventura volta a jogar pela Libertadores nesta quinta-feira contra o Barcelona, em Guayaquil, no Equador. Sem competições, o clube de São Januário tem a semana livre para treinamentos.

O JOGO - O Botafogo viu o Vasco ter mais posse de bola durante o primeiro tempo, apesar de não criar perigo ao gol defendido por Helton Leite. Já o Botafogo colocou o uruguaio Martín Silva para trabalhar em uma única oportunidade. Sassá, que queria aproveitar o espaço dado por Jair Ventura, teve a primeira chance de abrir o placar, mas cabeceou para fora. Na sequência, também pelo alto, Luis Fabiano finalizou à direita do gol.

Apesar de ter um time mais entrosado e precisar mais do título do que o rival, inclusive para dar moral ao técnico Milton Mendes, o Vasco não exigiu nenhuma defesa complicada a Helton Leite. Do outro lado, Martín Silva, no fim do primeiro tempo, fez uma ótima defesa em cabeçada de Bruno Silva para evitar o gol botafoguense. Com poucas chances criadas, os dois times deixaram a desejar na etapa inicial.

O cenário do segundo tempo pouco mudou. O Vasco teve mais posse de bola e controlou o jogo, principalmente quando Marcelo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, aos 20 minutos. Isolado na frente, Luis Fabiano só teve uma chance, mas cabeceou por cima do gol.

Com um a menos, o Botafogo priorizou a defesa e abriu mão de buscar o gol da vitória. Jair Ventura sacou Guilherme e colocou Fernandes, um volante para dar mais contenção ao setor defensivo. No contra-ataque, porém, o time foi perigoso e quase marcou com Bruno Silva, novamente pelo alto, mas Martín Silva fez boa defesa.

Por outro lado, o Vasco não conseguia aproveitar a vantagem numérica. Milton Mendes até mudou o time, colocando Wagner e Guilherme Costa para ver se o time passava a criar mais, mas sem sucesso. A melhor chance criada saiu dos pés justamente de Wagner, que colocou a bola na cabeça de Douglas, obrigando Helton Leite a fazer excelente defesa. No rebote, Luis Fabiano chutou na rede pelo lado de fora.

A insistência, porém, deu resultado. Aos 41 minutos, Nenê cobrou escanteio na área e Igor Rabello tirou mal. A bola sobrou nos pés de Douglas, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. Jair Ventura mexeu no Botafogo e colocou mais um atacante nos minutos finais, mas ainda viu o Vasco ampliar. Aos 47, Luis Fabiano recebeu livre para ampliar. O primeiro do centroavante na equipe, que valeu o título da Taça Rio. No final do jogo, Bruno Silva foi expulso por reclamação. Não jogará as semifinais.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 x 2 VASCO

BOTAFOGO - Helton Leite; Marcelo, Renan Fonseca, Igor Rabello e Gilson; Bruno Silva, Dudu Cearense, Matheus Fernandes e Leandrinho (Pichu); Guilherme (Fernandes) e Sassá (Douglas Tanque). Técnico: Jair Ventura.

VASCO - Martín Silva; Gilberto, Rodrigo, Rafael Marques e Henrique (Wagner); Jean, Douglas, Andrezinho (Guilherme Costa), Yago Pikachu (Manga Escobar) e Nenê; Luis Fabiano. Técnico: Milton Mendes.

GOLS - Douglas, aos 41, e Luis Fabiano, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dudu Cearense, Fernandes e Matheus Fernandes (Botafogo); Douglas, Guilherme Costa, Nenê, Rodrigo e Yago Pikachu (Vasco).

CARTÕES VERMELHOS - Marcelo e Bruno Silva (Botafogo).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 532.900,00.

PÚBLICO - 17.969 pagantes.

LOCAL - Estádio do Engenhão, em Rio de Janeiro (RJ).

Veja Também

Comentários