Vasco sofre em São Januário, mas vence jogo-treino contra o Sampaio Corrêa-RJ

Como o Vasco só voltará a disputar uma partida oficial em 14 de maio contra o Palmeiras, na estreia do Campeonato Brasileiro, o técnico Milton Mendes aproveitará o período para realizar jogos-treinos e ajustar o elenco. O primeiro teste aconteceu neste sábado, no estádio de São Januário, no Rio.

A equipe cruzmaltina passou sufoco, mas conseguiu derrotar o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 1, com gols de Nenê e Yago. Fabiano descontou. "Colocamos em prática um novo modelo que estamos treinando, que é o 3-6-1. Essa atividade hoje (sábado) nos ajudou bastante e os jogadores continuaram a se manter em um índice competitivo. Agora é dar um descanso para eles para que possam evoluir na próxima semana", explicou o treinador.

O primeiro tempo começou com os titulares, mas teve algumas alterações: Martin Silva; Gilberto, Rafael Marques e Jomar; Bruno Gallo, Henrique, Jean (Manga), Douglas, Evander (Escudero) e Wagner; Nenê (Yago Pikachu). Com essa formação, Nenê abriu o marcador aos 26 minutos.

No segundo tempo, jogaram: Gabriel Felix; Madson, Julio dos Santos e Jomar (Eder Luis); Guilherme, Marcelo Mattos, Jean (Evander), Yago Pikachu, Escudero e Manga (Ederson); Thalles. O Sampaio Corrêa-RJ empatou aos 19, mas Yago Pikachu, cinco minutos mais tarde, garantiu a vitória.

O meia Andrezinho e os atacantes Luis Fabiano e Kelvin não atuaram e realizaram um trabalho especial na academia. A principal novidade no jogo-treino foi a presença do volante Marcelo Mattos, recuperado de uma cirurgia no joelho direito realizada em setembro de 2016.

