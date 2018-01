Vasco só empata na Copa São Paulo e Portuguesa e América-MG se classificam

O Vasco está na vice-liderança da chave com os mesmos quatro pontos do Água Santa, que no jogo preliminar venceu o Juventus por 3 a 0 e assumiu a liderança por causa do saldo de gols (3 contra 2 dos cariocas) - Foto: Torcedores

Quatro jogos abriram a segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde desta sexta-feira, já com a definição dos dois primeiros classificados para a segunda fase. Com a segunda vitória na competição, Portuguesa e América-MG avançaram de forma antecipada. O Vasco tropeçou no Espírito Santo e levou a definição da sua situação para a última rodada.

No Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, o Vasco viu o Espírito Santo abrir o placar logo aos quatro minutos e, depois de muito insistir, chegou a igualdade com Moresche aos 15 da etapa final. O empate por 1 a 1 evitou a classificação antecipada do time carioca e embolou o Grupo 26.

O Vasco está na vice-liderança da chave com os mesmos quatro pontos do Água Santa, que no jogo preliminar venceu o Juventus por 3 a 0 e assumiu a liderança por causa do saldo de gols (3 contra 2 dos cariocas). Os dois times, inclusive, fazem um confronto direto na rodada decisiva. O Espírito Santos está com dois pontos e vai encarar na rodada final o Juventus, que está eliminado.

A situação no Grupo 32, que tem sede em São Paulo, está definida. Isso porque América-MG e Portuguesa mantiveram os 100% de aproveitamento ao ganharem de Teixeira de Freitas-BA e Remo, respectivamente, e estão classificados à segunda fase. Na última rodada, os dois times se enfrentarão no Canindé pelo primeiro lugar da chave.

Confira os resultados desta sexta-feira:

Água Santa 3 x 0 Juventus

Portuguesa 2 x 0 Remo

Espírito Santo 1 x 1 Vasco

Teixeira de Freitas-BA 0 x 1 América-MG