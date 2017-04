Vasco obtém efeito suspensivo e Luis Fabiano poderá enfrentar Botafogo na final

Depois de garantir vaga na decisão da Taça Rio ao ficar no 0 a 0 diante do Flamengo, no último sábado, o Vasco obteve uma vitória nesta segunda-feira, desta vez nos tribunais. O clube conseguiu o efeito suspensivo necessário para liberar o atacante Luis Fabiano para o confronto diante do Botafogo, neste domingo, justamente na decisão do segundo turno do Campeonato Carioca.

O pedido de efeito suspensivo realizado pelo Vasco foi julgado nesta segunda-feira, pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Rio de Janeiro (TJD-RJ). Através de uma decisão assinada pelo auditor relator José Jayme de Souza Santoro, o órgão concordou com o requerimento do clube e liberou o jogador.

Luis Fabiano foi expulso no empate por 2 a 2 com o Flamengo no último dia 26 de março. Na ocasião, o atacante se revoltou ao receber um cartão amarelo e deu uma peitada no árbitro Luis Antônio Silva dos Santos. Dias depois, foi punido com quatro jogos de suspensão pelo TJD-RJ.

De lá para cá, Luis Fabiano ficou de fora de duas partidas, contra o Boavista, na última rodada da Taça Rio, e o Flamengo, na semifinal do último sábado. O cumprimento destes dois jogos de suspensão foi fundamental para que o auditor desse ganho de causa ao Vasco.

Ainda não está definida a data do novo julgamento, para apreciação do caso no TJD-RJ, mas o certo é que ele não acontecerá nesta semana. Com a sequência de três feriados nas próximas semanas, a tendência é, inclusive, que demore para ocorrer. Enquanto isso, Luis Fabiano está liberado para reforçar o Vasco.

