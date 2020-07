Vasco goleia Macaé em jogo-treino disputado em São Januário

Vasco disputou jogo-treino neste sábado e goleou o Macaé por 5 a 0, no estádio de São Januário - (Foto: Divulgação)

Em preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro, o Vasco disputou jogo-treino neste sábado e goleou o Macaé por 5 a 0, no estádio de São Januário. Os gols da atividade foram marcados por Talles Magno, Ribamar, Bruno César, Lucas Santos e Kaio Magno.

Tendo realizado apenas duas partidas na retomada do futebol, pois foi eliminado na fase de classificação da Taça Rio, o Vasco tem disputado essas atividades para dar ritmo aos atletas. Na última quarta, também aplicou 5 a 0 no Porto Velho-RO.

No jogo-treino deste sábado, o técnico Ramon Menezes poupou o centroavante Germán Cano e escalou o time de início com Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ulisses, Ricardo Graça e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos e Benítez; Vinícius, Talles Magno e Ribamar. A etapa inicial teve um gol logo aos dois minutos, com Fellipe Bastos dando lançamento para Talles Magno, que driblou o goleiro e finalizou para marcar.

No segundo tempo, Ramon foi mudando o time aos poucos, sendo que o goleiro Lucão e o lateral-direito Cayo Tenório foram os primeiros acionados. Aos seis minutos, Tenório fez cruzamento para Ribamar testar e ampliar: 2 a 0. O terceiro gol veio após Tiago Reis bater de canhota, o goleiro desviar, a bola tocar na trave e sobrar para Bruno César empurrar às redes.

Depois, Lucas Santos recebeu na entrada da área e bateu no canto para ampliar: 4 a 0. E Kaio Magno aproveitar o rebote de um chute de Tiago Reis pra fechar a goleada neste sábado: 5 a 0.

O Vasco atuou com a seguinte formação: Fernando Miguel (Lucão, depois Jordi), Yago Pikachu (Cayo Tenório), Ulisses (Werley), Ricardo Graça e Henrique (Riquelme); Andrey (Kaio Magno), Fellipe Bastos (Marcos Júnior) e Benítez (Bruno César); Vinícius (Gabriel Pec), Talles Magno (Lucas Santos) e Ribamar (Tiago Reis).