Vasco é eliminado pelo São Carlos e Ponte Preta supera Paraná na Copa São Paulo

O Vasco deu adeus ao sonho de conquistar o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta quinta-feira, ao perder para o São Carlos-SP pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no estádio Luis Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP), pela terceira fase.

Classificado, o São Carlos já sabe quem enfrentará nas oitavas de final. O adversário será o Paulista-SP, que também nesta quinta-feira, em casa, na cidade de Jundiaí (SP), passou pelo Red Bull Brasil-SP com a vitória por 1 a 0.

Ainda nesta quinta-feira, a Ponte Preta deu mais uma mostra que pode conquistar o tricampeonato da Copa São Paulo. O time campineiro derrotou o Paraná por 3 a 0 e terá pela frente o surpreendente Batatais-SP, que derrotou o Sport por 2 a 1.

No total, quatro confrontos das oitavas de final já foram definidos. Após derrotar o Novorizontino-SP nos pênaltis, o Botafogo enfrentará o Mirassol-SP, que eliminou o Náutico também nas penalidades máximas. Em ambos os jogos, o placar ficou no 1 a 1 no tempo normal.

O outro confronto será entre Chapecoense e Ituano-SP. O time catarinense fez um duelo espetacular contra o Capivariano-SP, saindo vencedor por 3 a 2, enquanto que o time de Itu (SP) garantiu a sua vaga com facilidade ao vencer o Primavera, de Indaiatuba (SP), por 3 a 0.

REGULAMENTO - Na terceira fase, o perdedor com a melhor campanha na soma de todas as fases se junta aos demais 15 vencedores para a disputa das oitavas de final. Este clube de melhor campanha entre os perdedores pegará o vencedor de Água Santa-SP e Juventude.

