Vasco chega a acordo e anuncia rescisão de contrato com o atacante Luis Fabiano

O Vasco anunciou no final da tarde desta quinta-feira a rescisão do contrato com o centroavante Luis Fabiano, que tinha vínculo com o clube carioca até o final desta temporada. O clube comunicou a rescisão por meio de nota em seu site oficial.

No comunicado, o Vasco agradece os serviços prestados por Luis Fabiano, lamenta que a passagem pelo clube tenha sido encurtada e deseja sorte ao jogador. "Lamentamos que sua passagem por São Januário tenha sido mais breve que a vontade das duas partes. E desejamos, principalmente, que Luis Fabiano recupere-se o mais rápido possível e retome sua carreira com o mesmo brilhantismo que o fez ser tão festejado em sua chegada ao clube", disse a publicação.

Também em nota, Luis Fabiano, por sua vez, disse que "não seria justo com o clube e com o torcedor vascaíno fazê-los esperar mais alguns meses pela minha recuperação num momento tão importante para o clube, em meio à Libertadores e Campeonato Carioca".

Segundo o centroavante, a prioridade dele no momento é se dedicar inteiramente à recuperação plena do joelho direito, que foi operado em janeiro. Depois da recuperação, o atleta, que agradeceu o carinho da torcida, diz que pensará no futuro de sua carreira. "O Vasco é um clube que estará sempre no meu coração e de repente é só um até logo", acrescentou.

Luis Fabiano, inclusive, foi liberado pelo Vasco para se tratar no Reffis do São Paulo, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. O jogador de 37 anos foi visto na última sexta-feira com muletas na parte interna do CT do clube paulista, pelo qual acumula duas passagem e que deixou em 2015.

Revelado pela Ponte Preta, ídolo do São Paulo e com passagem marcante de cinco temporadas pelo Sevilla, da Espanha, Luis Fabiano sofreu com muitas lesões no período em que esteve no Vasco e não conseguiu emplacar uma sequência, impedindo de fazer o que se esperava dele: gols. Em quase um ano, foram apenas seis gols em 20 partidas pelo clube carioca.