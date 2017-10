Vasco bate lanterna, ganha a terceira seguida e sonha com vaga na Libertadores

Zé Ricardo venceu a terceira seguida com o Vasco - Reprodução

O Vasco segue na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2018. O time carioca bateu o lanterna Atlético Goianiense por 1 a 0, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou à terceira vitória seguida. Com a arrancada, o time do técnico Zé Ricardo já é o oitavo colocado com 42 pontos, um a menos do que o rival Flamengo, seu ex-time, mas a equipe rubro-negra ainda joga contra o Bahia nesta quinta.

Para o time goiano, a derrota deixa a situação ainda mais complicada, já que continua na lanterna do campeonato com 26 pontos. Precisa de uma sequência improvável nas últimas rodadas para não ser rebaixado à Série B, de onde veio no ano passado como campeão.

O Vasco começou melhor, mas, aos poucos, o Atlético Goianiense equilibrou as ações da partida e passou a criar as melhores oportunidades de gol. No entanto, justamente quando o time da casa era melhor, veio o castigo. Aos 29 minutos, Andrés Rios cruzou da direita e o lateral-direito Jonathan chegou completando para o lado errado e marcou gol contra.

Sem criatividade no ataque, o Vasco mostrava dificuldade para matar o jogo no segundo tempo, enquanto que o Atlético Goianiense buscava pressionar, mas também pecava o desperdiçar a bola com passes forçados, em grande parte buscando o centroavante Walter, bem marcado e muito isolado.

O jogo só ficou mais tranquilo para o time carioca aos 36 minutos, quando Niltinho deu entrada dura em Madson e foi expulso, deixando o Atlético Goianiense com um homem a menos. Em vantagem numérica, o Vasco só administrou a vitória e esperou o apito final para garantir o importante resultado fora de casa, mesmo em dia pouco inspirado.

O Vasco volta a campo neste sábado, quando recebe o Coritiba no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 17 horas, pela partida de abertura da 30.ª rodada. No domingo, no mesmo horário, o Atlético Goianiense visita o Santos, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 x 1 VASCO

ATLÉTICO-GO - Marcos; Jonathan, Eduardo Bauermann, Gilvan e Bruno Pacheco; André Castro, Paulinho (Niltinho), Jorginho, Luiz Fernando e Andrigo (Diego Rosa); Walter (Alison). Técnico: João Paulo Sanches.

VASCO - Martín Silva; Madson, Breno, Anderson Martins (Paulão) e Ramon; Wellington, Bruno Paulista (Andrey), Yago Pikachu, Nenê e Matheus Vital (Paulo Vitor); Andrés Rios. Técnico: Zé Ricardo.

GOL - Jonathan (contra), aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - André Castro e Andrigo (Atlético-GO); Bruno Paulista e Yago Pikachu (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Niltinho (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Cláudio Francisco Lima e Silva (SE).

RENDA - R$ 174.000,00.

PÚBLICO - 7.468 pagantes (9.046 no total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).