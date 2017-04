Vasco assina contrato de patrocínio com a Caixa e vai receber R$ 11 mi em 2017

A diretoria do Vasco, através de seu presidente Eurico Miranda, anunciou nesta quinta-feira a assinatura de renovação de contrato de patrocínio master com a Caixa Econômica Federal. Pelo novo compromisso firmado até 31 de dezembro de 2017, o clube alvinegro receberá R$ 11 milhões, mais um bônus de até R$ 1,5 milhão de acordo com a campanha no Campeonato Brasileiro. Anualizado, o contrato é equivalente a R$ 16,5 milhões.

Eurico Miranda esteve na sede da Caixa Econômica Federal, no centro do Rio, para assinar o novo compromisso. O banco estatal decidiu unificar o período de todos os contratos de patrocínio e o do Vasco passou a valer nesta quinta-feira.

Este é o segundo contrato de patrocínio firmado pelo Vasco em 2017. Antes, o clube chegou a um acordo com a TIM, empresa italiana de telefonia, que vai pagar R$ 1 milhão por um ano para estampar a sua marca dentro do número da camisa cruzmaltina.

Sobre o time, que neste domingo faz a final da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca) contra o Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio, o técnico Milton Mendes conversou com os jornalistas nesta quinta-feira e falou sobre o adversário, que está envolvido na disputa da Copa Libertadores.

"Se pararmos para pensar, eles vão jogar hoje (quinta-feira) na Colômbia. Depois, jogam no Equador. Acho que não estará muito longe disso. Por mais que tenham jogadores capacitados, um bom técnico em início de carreira, nós temos a nossa estratégia definida para enfrentá-los", disse Milton Mendes. "O Botafogo é bem organizado, treina há mais tempo do que nós. Mas estamos empenhados para dar alegria ao nosso torcedor, nosso presidente. Nós estamos esperando muito da nossa torcida no domingo".

Veja Também

Comentários