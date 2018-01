Vasco anuncia Paulo Pelaipe para ser diretor executivo de futebol

Mas ele possui grande identificação com o Grêmio, time onde trabalhou por mais de 20 anos, o que incluiu a participação na conquista do título da Copa do Brasil de 2001 - Foto: Globo Esporte / G1

Empossado como presidente do Vasco na segunda-feira, Alexandre Campello agiu rápido para definir a nova cara do departamento de futebol do clube. Nesta quinta, ele anunciou a contratação de Paulo Pelaipe para ocupar o cargo de diretor executivo de futebol.

O último trabalho de Pelaipe foi no Criciúma. Mas ele possui grande identificação com o Grêmio, time onde trabalhou por mais de 20 anos, o que incluiu a participação na conquista do título da Copa do Brasil de 2001. Mais recentemente, também atuou no Flamengo, no período em que o time venceu a Copa do Brasil de 2013.

Agora, então, está de volta ao futebol carioca, mas pelo Vasco, para ser diretor executivo de futebol, cargo que não existia no clube na gestão de Eurico Miranda, que contava com Anderson Barros como gerente de futebol, Isaías Tinoco como superintendente e Eurico Brandão, o Euriquinho, como vice-presidente de futebol.

Antes do anúncio de Pelaipe, o Vasco, que agora tem Fred Lopes como vice de futebol, a nova gestão do clube havia anunciado nesta quinta a chegada de Newton Drummond, o Chumbinho, para atuar como gerente de futebol do clube. O dirigente possui longa experiência no Internacional.