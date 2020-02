Vasco anuncia a renovação de contrato de Fredy Guarín por mais duas temporadas

Depois de uma negociação iniciada no fim do ano passado, o Vasco anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato do colombiano Fredy Guarín, que vai permanecer em São Januário nas próximas duas temporadas.

"E aí, torcida vascaína? Sou Fredy Guarín, quero mandar meu abraço para vocês. Estou muito contente de assinar minha renovação. Estamos juntos, vamos lá pelo nosso Vascão. Abraço", disse o jogador, em vídeo divulgado nas redes sociais do clube.

O acordo era esperado para esta semana após o meio-campista comparecer ao jogo de quarta-feira, em São Januário, quando o time cruzmaltino derrotou o Oriente Petrolero, por 1 a 0, pela Copa Sul-Americana.

O acordo foi demorado, pois o jogador, de 33 anos, exigiu que os salários atrasados fossem quitados pelo clube, além de compromisso de dois anos. Contratado no meio de 2019 sem custos, Guarín teve boas atuações nas 12 vezes em que esteve em campo. Além de três gols marcados, o meio-campista demonstrou qualidade no passe, boa finalização e liderança.

O Vasco volta a campo, neste domingo, diante da Portuguesa, pela sexta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Eliminado, o time do técnico Abel Braga apenas cumpre tabela.