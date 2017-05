Vasco acaba com as especulações e confirma a contratação do zagueiro Breno

O Vasco, enfim, oficializou nesta quarta-feira a contratação de Breno. Praticamente acertado com a equipe há alguns dias, o zagueiro de 27 anos foi confirmado pelo site do clube carioca e já está à disposição do técnico Milton Mendes.

Embora tenha treinado com a equipe, conforme explicou a nota oficial, o jogador será apresentado somente nesta quinta-feira, às 13 horas, em São Januário. Em entrevista realizada nesta quarta, o vice-presidente de futebol do Vasco, Eurico Brandão Miranda, conhecido como Euriquinho, antecipou que Breno estava praticamente fechado.

Revelado pelo São Paulo, Breno foi ainda jovem para o futebol alemão e atuou no Bayern de Munique e no Nuremberg, mas teve a sua vida devastada após ser condenado à prisão em 2012, por ter incendiado a sua própria casa.

Solto anos depois, o zagueiro retornou para o São Paulo, embora nunca tenha repetido o bom futebol de seu início de carreira. Breno tem a chance agora de obter uma sequência convincente no Vasco.

Esse, aliás, é o segundo zagueiro contratado na mesma semana pelo clube carioca. Depois da goleada sofrida na estreia do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, no último domingo, por 4 a 0, em jogo marcado pelas falhas sucessivas de Jomar, o Vasco se movimentou para reforçar o setor - Paulão foi apresentado também nesta quarta-feira. Anderson Martins é outro jogador especulado.

Recentemente, o Vasco perdeu os zagueiros Rodrigo, que teve o contrato rescindido e se transferiu para a Ponte Preta, e Luan. Campeão olímpico pelo Brasil no Rio-2016 e umas das grandes revelações do clube, ele foi negociado com o Palmeiras.

