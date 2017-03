Vardy diz ter recebido ameaças de morte após demissão de Ranieri no Leicester

De herói do time na conquista do título inglês na temporada passada ao papel de vilão do Leicester no campeonato atual. Assim vem sendo encarado o atacante Vardy por parte da torcida do time. E isso lhe rendeu até ameaças de morte, segundo revelou o próprio jogador, nesta terça-feira. O jogador foi acusado por torcedores de ser um dos responsáveis pela demissão do técnico Claudio Ranieri.

Vardy afirmou que recebendo ameaças praticamente toda semana. E elas incluem sua família e até seus filhos. "Nas redes sociais, andando pelas ruas... Para ser honesto, eu recebo as ameaças toda semana. Parece que os fãs de futebol não gostam de mim", declarou o atacante, que já desmentiu seu suposto papel na saída de Ranieri.

"Essa história está circulando por aí e as pessoas acreditam e aí você começa a receber ameaças de morte em relação a sua família, aos seus filhos e tudo", reclamou o atleta, que alertou sobre o risco que sua esposa e seus filhos estariam correndo. "Eu tento conviver com isso, mas quando pessoas tentam cortar sua esposa enquanto ela dirige, com as crianças no banco de trás do carro, não é a melhor situação. Isso está acontecendo muitas vezes e é assustador."

A ameaça de morte se deve, segundo Vardy, aos rumores que apontam ele como um dos jogadores que teria conversado com os proprietários do Leicester antes da demissão de Ranieri, no mês passado. Depois da saída do treinador, o time reagiu no Campeonato Inglês e agora tem menor risco de sofrer o rebaixamento, e também avançou no duro mata-mata da Liga dos Campeões."

Depois de surpreender com a conquista do título nacional na temporada passada, o Leicester ocupa o 15º lugar da tabela, a três posições da zona de rebaixamento. E está nas quartas de final da principal competição europeia.

Veja Também

Comentários