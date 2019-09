VAR anula gol no final e Palmeiras fica no empate contra o Inter no Beira-Rio

Em jogo marcado por dois tempos distintos e gol polêmico de Bruno Henrique anulado pelo VAR nos minutos finais, Internacional e Palmeiras empataram por 1 a 1, neste domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em duelo válido pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paulista chega aos 46 pontos e segue a três do líder Flamengo. Já o colorado soma 37 e ocupa o sexto lugar na tabela de classificação.

Depois de assistir o empate do Flamengo contra o São Paulo no sábado, o Palmeiras entrou em campo de olho em diminuir para apenas um ponto a diferença para a ponta do Brasileirão e mostrar que está vivo na briga pelo bicampeonato nacional. A equipe alviverde também queria manter o embalo das cinco vitórias consecutivas desde a estreia do técnico Mano Menezes. A ideia, no entanto, não foi vista na prática quando a bola rolou.

Irreconhecível, o time paulista quase não conseguiu passar no meio de campo com a bola dominada durante o primeiro tempo. Mostrando que está recuperado da derrota na final da Copa do Brasil para o Athletico-PR e da polêmica partida contra o Flamengo no meio de semana, o Internacional criou as melhores oportunidades desde o início.

Sem D'Alessandro (lesionado) e Guerrero (suspenso), Uendel e Patrick foram os responsáveis por comandar as ações ofensivas do Internacional, sempre pelo lado esquerdo. Weverton e a trave até evitaram que os donos da casa abrissem o placar. Mas, aos 26 minutos, Patrick apareceu sozinho na pequena área para escorar cruzamento do uruguaio Nico López e fazer 1 a 0.

Este foi o segundo gol do meia contra o Palmeiras na temporada de 2019. Ele também marcou na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, que viria a resultar na desclassificação nos pênaltis da equipe paulista.

Com vantagem no marcador, a jovem equipe escalada pelo técnico Odair Hellmann diminuiu um pouco o ímpeto. Mesmo assim, o trio de atacantes Dudu, Luiz Adriano e Hyoran ficou isolado do restante da equipe e não conseguiu dar trabalho para o goleiro Marcelo Lomba.

Muito incomodado com a postura da sua equipe, Mano Menezes fez duas mudanças. No intervalo, Willian entrou na vaga de Hyoran e, aos 10 minutos, Gustavo Scarpa deu lugar para Lucas Lima. As alterações deram resultado imediato. Primeiro, Willian recebeu livre pela esquerda e bateu fraco, no meio do gol. Mas, no lance seguinte, o atacante palmeirense aproveitou bola mal afastada por Rodrigo Lindoso e, de primeira, acertou um chute indefensável.

O gol deu ânimo para o vice-líder, que perdeu a chance de virar. Após cruzamento na área, Vitor Hugo aproveitou cruzamento de Bruno Henrique e acertou bela cabeçada, exigindo grande defesa do goleiro rival.

Nos minutos finais, o VAR entrou em ação e anulou um gol marcado por Bruno Henrique. Na origem da jogada, a bola resvalou na mão de Willian em disputa com o zagueiro Klaus. O lance foi a última grande oportunidade do Palmeiras, que ainda viu Mano Menezes levar um cartão amarelo por reclamação. Ele vai tirá-lo da próxima partida contra o Atlético-MG, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 x 1 PALMEIRAS

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs (Klaus), Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato (Wellington Silva), Patrick e Nico López; Rafael Sóbis (Pedro Lucas). Técnico: Odair Hellmann.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Hyoran (Willian), Dudu e Luiz Adriano (Borja). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Patrick, 27 minutos do primeiro tempo; Willian, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Sóbis, Patrick e Víctor Cuesta (Internacional); Borja, Lucas Lima e Mano Menezes (Palmeiras).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 889.031,00.

PÚBLICO - 19.816 pagantes.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).