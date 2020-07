'Vaquinha' de empresários e ajuda do cunhado deixam Maicon perto do Fast Clube

O jogador ainda chegou a marcar um gol no torneio, na estreia diante da Coreia do Norte. - (Foto: Alex Silva/Estadão)

O Fast Clube, de Manaus, conta com um grupo de aliados para conseguir fechar uma das contratações mais badaladas da temporada que marca os 90 anos do clube. O time da Série D do Campeonato Brasileiro espera definir até esta sexta-feira a contratação do lateral-direito Maicon. Com a experiência de ter disputado duas Copas do Mundo pela seleção brasileira e jogado na Europa, o jogador está prestes a completar 39 anos.

Depois de passar pelo Cruzeiro, defender a seleção brasileira e se tornar vitorioso pela Inter de Milão, Maicon pode parar no futebol amazonense graças a uma relação familiar. Segundo o presidente do Fast Clube, Dênis Albuquerque, o clube aguarda uma resposta do jogador até esta sexta-feira e está otimista que vai conseguir oferecer as condições pedidas pelo reforço.

"Começamos a conversar com o Maicon porque a irmã dele é casada com o nosso artilheiro, o Luizão. O Maicon já conhece a cidade, é um jogador com muito currículo. Seria uma contratação de grande impacto para nosso clube", disse o dirigente ao Estadão. O principal obstáculo a ser superado é a questão financeira com Maicon e o seu empresário. O Fast Clube não divulga valores, mas não quer que o lateral-direito receba um valor muito acima dos demais colegas.

Inclusive essa questão financeira não ficará sob responsabilidade do clube. O intuito é contar com a contribuição externa. "Nós já temos uns três empresários que aceitam pagar os salários do Maicon. Por isso eu reforço que nem será o Fast que vai bancar o pagamento dele. Eu sei que a torcida está ansiosa com essa negociação. Vamos aguardar e torcer para que dê certo", afirmou o dirigente. "O Maicon é um jogador com a carreira consolidada e com a vida financeira resolvida. Por isso eu acho que o dinheiro não é o que mais pesa", completou.

Maicon teve como último clube o Criciúma, onde iniciou a carreira. A última partida oficial disputada pelo jogador foi em setembro do ano passado, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A passagem pelo futebol catarinense contou ainda anteriormente com um período no Avaí. Nas duas equipes, o lateral-direito teve seguidos problemas de lesões e pouco atuou com regularidade.

A última vez em que teve uma boa sequência de partidas foi em 2016, ainda pela Roma. Maicon despontou para o futebol no Cruzeiro, no início dos anos 2000, e viveu o auge da carreira há 10 anos, em 2010, quando ganhou a Liga dos Campeões da Europa pela Inter de Milão e ainda foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo da África do Sul. O jogador ainda chegou a marcar um gol no torneio, na estreia diante da Coreia do Norte.

Para o presidente do Fast Clube, mesmo com quase 39 anos o lateral-direito seria um reforço de peso. "O Maicon tem experiência, é reconhecido. Queremos fazer várias ações de marketing para conseguir vender camisas e conseguir com o nome dele, mexer com o nosso torcedor. Acho que ele pode contribuir muito para o nosso time", afirmou.