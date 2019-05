Vanderlei projeta alcançar 'gordura boa' para o Santos ficar na ponta da tabela

Se preparando para enfrentar o Vasco pela terceira vez em menos de um mês, o que ocorrerá neste próximo domingo, a partir das 16 horas, no Pacaembu, o goleiro Vanderlei espera sair do estádio com a vitória para garantir pontos importantes que podem dar ao Santos uma vantagem no início de uma competição que exige regularidade como o Campeonato Brasileiro.

"O Vasco é uma grande equipe, tem grandes jogadores. Fizemos dois jogos equilibrados pela Copa do Brasil. Eles tiveram alguns resultados adversos, mas são uma boa equipe. Não podemos dar mole, principalmente em casa. Temos que entrar bem concentrados, minimizar os erros e conquistar uma vitória que pode nos dar uma gordura boa para ficar na ponta da tabela", afirmou Vanderlei, em declarações reproduzidas neste sábado pelo site oficial do Santos.

O jogador lembrou que o Brasileirão é uma competição que exige regularidade das equipes e, por isso, ele exaltou que todas as partidas são importantes ao longo da campanha na competição. "Todo ponto pode fazer a diferença lá na frente. Então, principalmente em casa, com o apoio da nossa torcida, faremos de tudo para ter um grande jogo neste domingo e sair com mais um grande triunfo", disse o goleiro.

Na quarta posição do Brasileirão, com sete pontos, o time comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli estreou com uma vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, venceu o Fluminense por 2 a 1, na Vila Belmiro, e vem de um empate por 0 a 0 com o CSA, em Maceió.

Durante a tarde deste sábado, Sampaoli fechou o treino do time no CT Rei Pelé e fez mistério sobre a escalação da equipe que vai enfrentar o Vasco. Nem mesmo os jogadores sabem a escalação para os jogos, pois a mesma só costuma ser definida momentos antes das partidas.

A formação provável do time é a seguinte: Vanderlei; Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Diego Pituca (Jean Lucas), Jean Mota (Cueva) e Jorge; Rodrygo (Carlos Sánchez), Eduardo Sasha e Soteldo (Derlis González).