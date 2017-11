Vanderlei critica discurso sobre título e cobra mudança de postura no Santos

O goleiro Vanderlei demonstrou nesta quarta-feira grande insatisfação com o atual momento do Santos. A equipe está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, seis atrás do líder Corinthians, mas demitiu o técnico Levir Culpi após a derrota no clássico para o São Paulo, no último sábado, no Pacaembu.

E, para Vanderlei, não adianta falar sobre título se o Santos continuar com a mesma postura. "Podemos diminuir a vantagem do Corinthians, mas não podemos ficar só na especulação e no falar. Temos que mudar a postura em campo", cobrou.

Essa mudança de postura, segundo ele, precisa começar já no sábado, quando o Santos recebe o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. "É procurar vencer a partida, não importa como. Meio a zero está valendo. É importante conquistar os três pontos. Isso vai nos dar a confiança. Ainda não dá para pensar no Vasco (adversário da próxima rodada, na Vila Belmiro). Temos que pensar jogo a jogo."

Apesar de cobrar a vitória, Vanderlei elogiou o adversário de sábado. "O Atlético-MG é uma equipe muito qualificada, tem um dos melhores elencos do Brasil. Poderia estar na disputa do título. O futebol tem bons e maus momentos, mas eles estão crescendo com o Oswaldo de Oliveira. Sabemos que será um jogo difícil, mas jogaremos em casa e, pelo momento que vivemos, temos de vencer", reforçou.

O goleiro, aliás, lembrou sua atuação no primeiro turno contra o Atlético-MG, quando defendeu um pênalti de Fred e assegurou o triunfo por 1 a 0. "Foi uma ótima partida. Individualmente muito boa também, defendi um pênalti do Fred", contou. "Mas o mais importante foi a vitória."