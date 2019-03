Valverde revela que Messi tem lesão no púbis: 'Sente dores desde antes do Natal'

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, revelou nesta sexta-feira que o argentino Lionel Messi tem uma lesão no púbis que o atormenta há pouco mais de três meses e que esse foi o motivo de o craque ter deixado a seleção de seu país logo após a derrota no amistoso para a Venezuela, em Madri, na última sexta - quatro dias depois, a Argentina venceu o Marrocos já sem o meia-atacante.

"Sabemos que o Messi está bem. Ele sente dores no púbis desde antes do Natal. Estamos tentando cuidar dele. Agora teve alguns dias de descanso e faremos com que (as dores) não o afete", disse Valverde, em entrevista coletiva na véspera do clássico catalão contra o Espanyol, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pela 29.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Por conta desse problema, Valverde afirmou que ainda está em dúvida se escalará Messi como titular contra o Espanyol. O argentino poderá começar no banco de reservas, já pensando na semana de jogos que podem garantir o título do Campeonato Espanhol - contra Villarreal, na próxima terça-feira, e Atlético de Madrid, no sábado - e na rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Manchester United, na Inglaterra, no dia 10 de abril.

"Teremos que fazer mudanças. Temos muitas partidas em poucos dias, entramos em um período decisivo da temporada e o ideal seria que todo mundo estivesse bem fisicamente", comentou Valverde, que prevê dificuldades contra o Espanyol. "Eles tiveram um início ruim, mas se recuperaram. Deixaram a zona de perigo (perto do rebaixamento) e estão na luta por uma vaga na Europa. Estarão motivados porque é um dérbi".

Além de Messi, Valverde poderá contar com o centroavante uruguaio Luis Suárez, que lesionou o tornozelo no último jogo do Barcelona antes do período de data Fifa e desfalcou a seleção de seu país em dois jogos amistosos na China. Quem não estará em campo é o atacante francês Ousmane Dembele, que tem uma contusão muscular.

Com 66 pontos, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 10 a mais que o segundo colocado Atlético de Madrid. O Rela Madrid é o terceiro com 54.