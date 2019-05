Valverde prevê dias 'horríveis' e 'penitência' após goleada sofrida em Liverpool

O técnico Ernesto Valverde admitiu na entrevista coletiva após a goleada, por 4 a 0, sofrida pelo Barcelona diante do Liverpool, nesta terça-feira, que terá de passar "uns dias horríveis", "fazer penitência" e tentar terminar a temporada com mais um título, após o time ser eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões.

"Quando sofremos um solavanco deste calibre, temos de ficar ao lado de todos os nossos torcedores, procurar reascender e tentar ganhar mais um título", disse o treinador, se referindo à final da Copa do Rei, diante do Valencia, marcada para o dia 25.

De forma dolorosa, o treinador do time catalão relembrou a eliminação do ano passado para a Roma, nas quartas de final, após vencer no Camp Nou, por 4 a 1, e perder na Itália, por 3 a 0.

"O mais doloroso é repetir a derrota. Lógico que foram jogos diferentes. Eles tiveram um começo esmagador, mas depois nos refizemos bem e tivemos chances de marcar", disse Valverde. "Eles jogaram bem, temos que parabenizá-los pela

eliminatória que fizeram. É doloroso para nós, especialmente para nossos torcedores, estávamos focados para que isso não acontecesse e nós caímos novamente."

Questionado sobre o quarto gol do Liverpool, que veio depois de uma falha de concentração incrível da zaga do Barcelona em escanteio, Valverde afirmou não saber o que aconteceu. "Quando olhei para a bola, já estava entrando. Foi uma jogada incrível", disse, sobre o gol de Origi.

Por fim, Valverde enviou uma mensagem, em tom de pedido de desculpas, para os torcedores. "Sentimos muito, tudo o que aconteceu. Sempre jogamos com o intuito de ganhar e agradar e deixar orgulhosos os nossos torcedores, mas desta vez não foi possível", afirmou o treinador do Barcelona, que foi campeão espanhol nesta temporada.