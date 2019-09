Valverde diz não saber quando Messi voltará, mas tranquiliza: 'Lesão não é grave'

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, afirmou nesta sexta-feira que ainda não sabe por quanto tempo Lionel Messi desfalcará a equipe e disse que a lesão não é grave. O craque argentino sofreu uma contusão muscular na partida contra o Villarreal, no estádio Camp Nou, em Barcelona, na última terça, pelo Campeonato Espanhol.

"Não sei, ainda não sei quanto tempo ele ficará fora, esperamos que ele esteja com o time em breve", afirmou Valverde em entrevista coletiva. "A princípio não é uma lesão grave, é um pequeno alongamento. Vamos esperar para ver como está hoje (sexta-feira) e na próxima semana como as coisas são", acrescentou o treinador.

Segundo comunicado divulgado pelo Barcelona na última quarta-feira, Messi sofreu um alongamento do músculo adutor da perna esquerda. O craque não participou dos últimos treinamentos e é praticamente certo que não estará no jogo deste sábado contra o Getafe, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. A dúvida maior fica por conta da sua presença no duelo contra a Inter de Milão, na próxima quarta, na Espanha, pela segunda rodada do Grupo F da Liga dos Campeões da Europa.

"Se ele estiver em campo, obviamente temos pontos fortes. Se ele não estiver, ficamos sem um jogador absolutamente desequilibrante, mas acho que temos recursos para lidar com sua ausência", avaliou Valverde, acrescentando que a baixa de Messi "é um contratempo, mas precisamos continuar".

Esta já é o segundo problema muscular de Messi nos últimos dias. Antes de começar a temporada, o astro argentino sofreu uma lesão na panturrilha da perna direita no dia 5 de agosto, em seu primeiro treino com a equipe catalã. Depois de se recuperar, o meia, eleito o melhor jogador do mundo pela sexta vez, atuou em apenas três partidas até se machucar novamente.

A ausência de Messi coincide com uma fase ruim do Barcelona, que faz um de seus piores inícios de temporada dos últimos anos. O time catalão ainda não venceu fora de casa nesta temporada e é apenas o sexto colocado na tabela de classificação do Campeonato Espanhol com 10 pontos, quatro atrás do líder Real Madrid. "Todos os jogos são desafios que devemos tentar superar, há quedas durante o ano. Temos que tentar somar de 3 em 3 pontos porque pode nos fazer falta, devemos sempre olhar para frente", explicou Valverde.