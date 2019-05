Valtteri Bottas lidera dobradinha da Mercedes no 2º treino livre na Espanha

Em grande fase na temporada de 2019 da Fórmula 1 - lidera o Mundial de Pilotos e venceu a última corrida, nas ruas de Baku, no Azerbaijão -, o finlandês Valtteri Bottas fechou a sexta-feira, primeiro dia de atividades do GP da Espanha, a quinta etapa do ano, com o melhor tempo das suas sessões de treinos livres realizados no circuito de Montmeló, em Barcelona. Ficou à frente de seu companheiro na Mercedes, o inglês Lewis Hamilton, e dos dois carros da Ferrari.

Com o objetivo de fazer a dobradinha na Espanha, que seria a quinta consecutiva nesta temporada - ampliando o recorde histórico da Fórmula 1 -, a Mercedes teve seus dois pilotos na frente na segunda sessão de treinos livres. Bottas repetiu o desempenho da atividade da manhã e fez o melhor tempo da tarde e de toda a sexta-feira em 1min17s384. Pentacampeão mundial, Hamilton ficou bem perto: apenas 0s049 mais lento (1min17s333).

Logo atrás da Mercedes vieram os dois carros da Ferrari. Mesmo contando com novo motor neste final de semana, o monegasco Charles Leclerc e o alemão Sebastian Vettel desta vez ficaram um pouco mais distantes em relação à rival em relação ao treino da manhã. O novato da equipe italiana foi o melhor e ficou com a terceira colocação da atividade da tarde com o tempo de 1min17s585, pouco à frente do tetracampeão mundial, que fez 1min17s673.

Depois de passar por problemas de vazamento de óleo em seu motor no primeiro treino livre, o holandês Max Verstappen se recuperou na segunda atividade e ficou em quinto lugar. Fez o tempo de 1min18s035 com sua Red Bull, logo à frente do francês Romain Grosjean, que ratificou a grande performance da Haas na abertura dos trabalhos em Barcelona com 1min18s153.

A lista dos 10 primeiros colocados do segundo treino livre do GP da Espanha é completada pelo francês Pierre Gasly, companheiro de equipe de Verstappen na Red Bull, pelo dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, pelo espanhol Carlos Sainz Jr., da McLaren, e pelo russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso.

As atividades em Barcelona prosseguirão neste sábado com a terceira sessão de treinamentos livres às 7 horas (de Brasília) e com o treino oficial de classificação a partir das 10 horas. A corrida no domingo está marcada para começar às 9h10.