“Valeu a pena investir no futebol”, disse Reinaldo, ao assistir a emocionante conquista do Corumbaense na final do Estadual

Campo Grande (MS) – “Estou muito feliz pelo Corumbaense ter conquistado este título depois de 30 anos, mas duplamente emocionado com o meu Corinthians, também campeão”, celebrou o governador Reinaldo Azambuja, ao sair da arquibancada do Estádio Arthur Marinho para o gramado entregar os troféus e medalhas do 1 a 2 colocados do Campeonato Estadual. Em final emocionante, na tarde deste domingo, o Corumbaense derrotou o Novoperário, por 2 a 1.

Reinaldo chegou ao estádio, completamente lotado, às 14h, sendo aplaudido pelos torcedores corumbaenses. Ao subir para a arquibancada, ao lado do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira, dos deputados Herculano Borges e Beto Pereira, ganhou uma camiseta da torcida organizada. “O senhor é o nosso pé quente”, gritou uma torcedora, Maria de Fátima, moradora da Nova Corumbá. O governador assistiu toda a partida junto à torcida organizada.

“O corumbaense está de parabéns e este espetáculo que assistimos nos mostra que estamos no caminho certo de apoiar o futebol, acreditando que podemos voltar aos áureos tempos, quando fomos terceiro no Campeonato Brasileiro”, comentou o governador, durante entrevista, enquanto os torcedores invadiam o campo para abraçar os jogadores. “Somos o maior patrocinador do campeonato e vamos continuar investindo”, assinalou.

O apoio financeiro ao Estadual 2017 – cerca de R$ 980 mil, incluindo verba para os clubes e reforma no Estádio Pedro Pedrossian (Morenão ) -, segundo Reinaldo, foi plenamente bem aplicado, referindo-se ao grande espetáculo proporcionado por Corumbaense e Novoperário. O governador elogiou as duas equipes, que se organizaram e se prepararam bem para chegar à final, e destacou a participação da torcida local, vibrante durante os 96 minutos da partida.

“A torcida corumbaense realmente foi um espetáculo a parte e nos emocionou, sendo o oxigênio que o time precisava para superar em campo a expulsão de um jogador ainda no primeiro tempo”, observou. Reinaldo disse também que os dois times foram gigantes em campo, mas o Corumbaense foi mais guerreiro. “Me senti a vontade na arquibancada, sempre gostei muito de futebol e estou feliz porque participei de uma grande festa do esporte.”

Reinaldo lembrou que muitos criticaram o fato de o Governo do Estado investir no futebol, ajudando os clubes e reabrindo o Morenão. “Nossa resposta está aqui, não precisamos dizer mais nada depois deste grande espetáculo, onde o interior retoma a liderança do nosso futebol e tenho certeza que faremos uma boa campanha na Copa do Brasil e na Série D, para que possamos voltar ao topo, que é a Série A. Chegaremos lá”, disse, emocionado.

Torcida em campo

Ao final do apito do árbitro, centenas de torcedores invadiram o campo para comemorar o título com os jogadores, que se abraçavam e ajoelhavam em campo depois de um jogo muito difícil, onde a expulsão do lateral Sandrinho, aos 44 minutos do primeiro tempo, permitiu uma reação momentânea do Novoperário, que chegou ao empate em 1 a 1 logo no início do segundo tempo. Já no final do jogo, o zagueiro Erivelton marcou de cabeça o gol do título.

Reinaldo Azambuja permaneceu no estádio até a premiação, retornando em seguida a Campo Grande, onde, nesta segunda-feira, cumpre agenda. Ele participou da cerimônia, enquanto a torcida gritava “O campeão voltou, o campeão voltou!”, ao lado do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira, deputados Beto Pereira e Herculano Borges e do secretário Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica). Em seguida, os jogadores deram a volta olímpica seguidos de centenas e torcedores.

Para o prefeito Ruiter, após 33 anos da conquista do primeiro título estadual do Corumbaense foi fundamental a força do futebol. “A torcida e o povo de Corumbá estão de parabéns. O apoio da Prefeitura foi importante, acreditamos nisso e investimos no esporte. O título coroou a melhor equipe, a que mais merecia ser campeã”, disse ele, vestindo a camisa do Corumbaense que usou no jogo do título de 1984. “Essa deu sorte, é meu talismã”, comentou.

