Valentim só confirma Borja na escalação do Palmeiras

O técnico Alberto Valentim decidiu não revelar a escalação do Palmeiras para enfrentar o Cruzeiro, segunda-feira, no Allianz Parque. A principal dúvida é a escolha do substituto de Bruno Henrique, que está suspenso. Os candidatos são Thiago Santos, Jean e Felipe Melo.

"Temos jogadores com características de primeiro volante, que marcam mais, e também atletas com características de segundo volante, com mais saída de bola. Estou analisando essas características", diz o treinador interino. "Gosto de analisar bem os treinamentos. Tudo aquilo que a equipe tem feito. Temos até domingo para decidir quem vai jogar", disse o treinador em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira na Academia de Futebol.

A única confirmação dada pelo treinador foi a entrada do atacante Miguel Borja, que terá mais uma chance como titular. Ele vem substituindo Willian, que sofreu lesão muscular na coxa direita, e foi titular nas vitórias diante da Ponte Preta e do Grêmio. "Borja joga. Ele tem melhorado muito, mas pode melhorar ainda mais. Ele pode dar mais para o grupo", avaliou Valentim.

Como a partida diante do Cruzeiro está marcada apenas para segunda-feira, o Palmeiras entrará em campo sabendo os resultados dos jogos dos rivais e poderá, inclusive, acompanhar os jogos. Santos e São Paulo se enfrentam neste sábado, Ponte Preta e Corinthians jogam no domingo. Valentim garante que o time estará focado unicamente nos treinos.

"Estaremos treinando nos horários dos jogos de domingo. Queremos a euforia do torcedor, mas aquela atmosfera legal deve ficar nas arquibancadas", disse o treinador. "Nossa única vantagem de jogar na segunda-feira é ter um a mais para treinar", resumiu.