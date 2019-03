Valentim mantém escalação e confirma Vasco com Tiago Reis para semifinal

O técnico Alberto Valentim não quis saber de fazer mistério e confirmou a escalação do Vasco para a partida diante do Bangu, quinta-feira, no Maracanã, pela semifinal da Taça Rio. O comandante cruzmaltino vai repetir o time que atuou nas últimas duas partidas, inclusive com o jovem Tiago Reis entre os titulares.

"Joga o Tiago Reis. Vai ser o mesmo time, não vou esconder de vocês. Sempre falei que as oportunidades viriam para todos. O Tiago Reis está bem, aproveitando e muito atento no que a gente pede", declarou Valentim, que elogiou os atributos do atleta. "A qualidade de finalização é dele, tem personalidade, está solto e contamos muito com ele nos jogos."

Desta forma, sem suspense, o Vasco está confirmado para duelar com o Bangu com: Fernando Miguel; Cáceres, Werley, Leandro Castán e Danilo Barcelos; Bruno Silva, Lucas Mineiro e Bruno César; Rossi, Tiago Reis e Marrony. Yago Pikachu será relacionado, após se recuperar de concussão, enquanto Maxi López é dúvida por causa de uma lombalgia.

"O Yago vai para o jogo. Foi uma volta gradativa. Treinou muito bem ontem, fez um gol na atividade. Tomara que tenhamos o Maxi como opção para nos ajudar, caso precise durante o jogo", limitou-se a comentar Valentim.

Vindo de derrota para o Bangu em São Januário, no último fim de semana, o treinador também celebrou o retorno vascaíno ao Maracanã. "Tomara que a gente consiga levar mais torcedores para lá. Isso faz com que a gente pressione mais o adversário. Jogar no Maracanã é sempre diferente. Seja para os mais jovens ou experientes. Tem que aproveitar esses momentos, jogos importantes em grandes estádios."