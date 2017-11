Valentim fecha treino e Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Flamengo

Em clima de mistério, o Palmeiras encerrou a preparação neste sábado para o duelo contra o Flamengo, domingo, às 17 horas, no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alberto Valentim comandou um trabalho tático e aproveitou a movimentação para ensaiar lances de bola parada, segundo informou a assessoria do Palmeiras. Mas a atividade foi fechada à imprensa e o treinador não deu pistas da equipe que entrará em campo.

Sem contar com Borja, convocado à seleção colombiana, Valentim pode ter o retorno de William. Recuperado de um edema na coxa direita, sofrido na vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 0 no Pacaembu, no dia 19 de outubro, o atacante treinou nos últimos dias e pode ser titular neste domingo.

Outra possibilidade para o ataque é a escalação de Deyverson, que retorna depois de ter sido expulso no clássico diante do Corinthians, no último domingo, no Itaquerão. Assim, ele também não pôde atuar na derrota para o Vitória.

Já o lateral-esquerdo Egídio, multado pela diretoria após responder às ofensas de um torcedor no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na quinta-feira, foi liberado para resolver questões pessoais em Belo Horizonte. Está, assim, fora da partida.

O Palmeiras está na quarta colocação com 54 pontos, quatro na frente do Flamengo, o sétimo colocado. Um triunfo neste domingo, assim, pode ser determinante ao time paulista para garantir uma vaga direta na Copa Libertadores.