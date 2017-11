Valencia vence o Espanyol e segue na cola do líder Barcelona antes de 'decisão'

O Valencia segue na perseguição ao Barcelona. Neste domingo, pela 12.ª rodada do Campeonato Espanhol, derrotou o Espanyol fora de casa, no estádio Cornellà-El Prat, por 2 a 0, e além de continuar na cola do líder, aumentou a sua vantagem para Real Madrid e Atlético de Madrid, que empataram sem gols no clássico disputado no último sábado.

A vitória levou o Valencia aos 30 pontos, quatro a menos que o Barcelona, que venceu o Leganés no último sábado, e seis a mais que os times de Madri. Foi o oitavo triunfo seguido do clube de Valência - nono considerando a Copa do Rei. Os dois primeiros colocados se enfrentarão próximo domingo, pela 13.ª rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Mestalla.

Com a segunda derrota seguida, o Espanyol, estacionado nos 13 pontos, ocupa a 13.ª colocação na tabela de classificação e tem como próximo rival o Getafe, fora de casa.

O resultado positivo foi construído com um golaço do volante francês Kondogbia, no começo do primeiro tempo, quando ele acertou um belo chute de fora da área, e a partir de uma falha da zaga do Espanyol, no final da partida.

Aos 37 minutos da etapa final, Victor Sanchez errou o recuo para o goleiro Pau López e deixou o espanhol Santi Mina em situação confortável para marcar o segundo do Valencia e sacramentar o resultado.

Este é o melhor início do Valencia na história do Campeonato Espanhol. Ao contrário da temporada passada, quando fez campanha irregular e terminou a competição na 12.ª posição, a equipe ainda está invicta, com nove vitórias e três empates.