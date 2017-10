Valencia vence o Betis por 6 a 3 e assume a vice-liderança do Espanhol

O Valencia obteve uma excelente vitória neste domingo. Mesmo jogando em Sevilha, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, a equipe massacrou o Betis por 6 a 3 e assumiu a vice-liderança da competição.

O duelo teve um contorno dramático. A equipe vencia por 4 a 0 até os 34 do segundo tempo, quando o Betis despertou e marcou três gols em cinco minutos. Mas, no fim, o Valencia controlou os nervos, fez mais dois e definiu a goleada.

O grande resultado deixou a equipe na vice-liderança com 18 pontos, quatro atrás do líder Barcelona e um na frente do poderoso Real Madrid. Já o Betis está em nono lugar com 13 pontos.

Embalado pelo bom início de temporada, o Valencia começou avassalador e fez 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com o volante francês Geoffrey Kondogbia e o meia-atacante português Gonçalo Guedes.

Aos dez minutos do segundo tempo, então, Sergio León desperdiçou pênalti para o Betis. E o Valencia aproveitou: com os atacantes Rodrigo e Santi Mina, a equipe visitante abriu 4 a 0 em seguida.

Mas o Betis reagiu inesperadamente e diminuiu com o costa-riquenho Joel Campbell, o paraguaio Antonio Sanabria e o ex-barcelonista Cristian Tello. Quando o empate parecia próximo, o italiano Simone Zaza e o belga naturalizado brasileiro Andreas Pereira, ex-Manchester United, asseguraram a goleada do vice-líder.

