Valencia marca nos acréscimos, bate lanterna Huesca e sobe na tabela do Espanhol

O Valencia sofreu muito, mas passou pelo lanterna do Campeonato Espanhol e subiu na tabela da competição. Pela 17.ª rodada, a equipe recebeu neste domingo o Huesca e empatava até os acréscimos do segundo tempo, quando Cristiano Piccini marcou o gol que selou o importante triunfo por 2 a 1.

A vitória impediu que o Valencia terminasse a rodada próximo à zona de rebaixamento e o levou à oitava colocação da tabela, com 22 pontos, a quatro do Betis, que hoje estaria na Liga Europa. Pior para o Huesca, que fica em situação ainda mais complicada na última posição, com apenas oito pontos.

Apesar da diferença entre as equipes, o Valencia encontrou muitas dificuldades e só abriu o placar aos 24 minutos. Após cochilo da defesa do Huesca em cobrança de lateral, Cheryshev recebeu pela esquerda e tocou para Dani Parejo, que chegou finalizando de primeira.

O time da casa, então, tratou de administrar a vantagem, mas foi surpreendido no segundo tempo, quando Juan Hernández, de pênalti, igualou o placar aos 26 minutos. O Valencia voltou a se lançar ao ataque e foi recompensado já nos acréscimos. Aos 48 minutos, Rodrigo Moreno ajeitou para Piccini, que encheu o pé para garantir o triunfo.

Com a pausa no calendário espanhol para as festas de fim de ano, as equipes só voltam a campo em 2019. No dia 5 de janeiro, o Valencia visita o Alavés pelo Campeonato Nacional. No mesmo dia e pela mesma competição, o Huesca vai receber o Betis.