Valdívia comemora estreia pelo São Paulo: 'Foi um bom começo'

O meia-atacante Valdívia, mais recente reforço do São Paulo neste início de temporada, fez um balanço positivo de sua estreia com a camisa tricolor. Ele substituiu Nenê no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o CSA, na quinta-feira, pela Copa do Brasil, e já pensa em conquistar a confiança da comissão técnica para garantir seu espaço no time.

"Seguirei nesta caminhada para melhorar a cada jogo", promete Valdívia. "Tenho trabalhado firme no dia a dia para evoluir e adquirir o entrosamento ideal com os meus novos companheiros. Estou contente e motivado para buscar o meu espaço. Foi uma boa estreia, um bom começo e espero só melhorar daqui para a frente."

Valdívia disse já estar integrado ao elenco tricolor, e diz já se sentir em casa no Centro de Treinamento do clube. "Nos treinamentos, estou bem inteiro no grupo. O pessoal me recebeu muito bem, fica mais fácil. Estrear com vitória é sempre importante, agora é melhorar a cada treino, a cada dia. Já me sinto em casa."

O atleta projeta um clássico difícil no próximo domingo com o Santos, no estádio do Morumbi. "Mas vamos com tudo para buscar mais um resultado positivo. Estrear com vitória foi importante, mas já temos que mudar o foco para o próximo compromisso. Contamos com o apoio da nossa torcida no clássico"

Para evitar desgaste do elenco, que voltou nessa sexta-feira de Maceió, o São Paulo decidiu dar descanso aos jogadores no período da manhã de sábado, e treinará à tarde para acertar detalhes para o duelo contra o time alvinegro pela oitava rodada do Paulistão. Na quarta-feira, 21, o time jogará contra o Ituano, pela sétima rodada do Estadual, em jogo adiado por causa do calendário da Copa do Brasil.