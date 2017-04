Utah Jazz vence com facilidade, avança e encara Warriors na semifinal do Oeste

O Utah Jazz venceu com facilidade o Los Angeles Clippers por 104 a 91, neste domingo, mesmo jogando no ginásio Staples Center, em Los Angeles, fechou a série melhor de sete da primeira rodada dos playoffs da NBA em 4 a 3 e avançou para a semifinal da Conferência Oeste. Desde 2010 que a equipe de Salt Lake City não conseguia ir além da primeira fase das pós-temporada.

Agora, o Utah Jazz terá pela frente o Golden State Warriors, dono da melhor campanha da temporada regular. A primeira partida está marcada já para esta terça-feira, em Oakland. A outra semifinal da conferência, que será um duelo entre franquias do Texas, começa nesta segunda entre San Antonio Spurs e Houston Rockets, em San Antonio.

Gordon Hayward foi o destaque da partida na Califórnia ao marcar 26 pontos. George Hill e Derrick Favors também fizeram um bom jogo e anotaram 17 pontos cada. O armador brasileiro Raulzinho esteve em quadra por menos de dois minutos e teve tempo apenas de errar um arremesso dos três pontos. Pelo lado do Clippers, DeAndre Jordan fez 24 pontos e pegou 17 rebotes e Jamal Crawford anotou 20.

NO LESTE - Na abertura das semifinais da Conferência Leste, o Boston Celtics derrotou o Washington Wizards por 123 a 111, no ginásio TD Garden, em Boston, com grande atuação de Isaiah Thomas, em mais um exemplo de superação do atleta.

O armador foi para a partida horas depois de participar do funeral de sua irmã, morta há uma semana em um acidente de carro, na cidade de Seattle. Em quadra, ele ainda chegou a perder um dente na metade do primeiro quarto. Foi para o banco de reservas, recolocou o dente, voltou à quadra, anotou 33 pontos e ainda deu nove assistências. O próximo duelo será nesta terça-feira, novamente em Boston.

Al Horford também fez um grande jogo e por pouco não conseguiu um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos). Anotou 21 pontos, deu 10 assistências e pegou nove rebotes. Jae Crowder fez 24 pontos. Do outro lado, John Wall conseguiu um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 20 pontos e 16 assistências, Bradley Beal fez 27 pontos e Marcin Gortat terminou a partida com 16 pontos e 13 rebotes.

Veja Também

Comentários