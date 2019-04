Usain Bolt visita o CT do Palmeiras, ganha camisa e tieta Felipão

O jamaicano Usain Bolt visitou na tarde desta sexta-feira a Academia de Futebol, o centro de treinamento do Palmeiras, em São Paulo. O recordista mundial dos 100 metros e tricampeão olímpico da prova ganhou do clube uma camisa com o número da sua melhor marca na carreira, os 9s58, e visitou as instalações do local, com direito a gravar um vídeo e tietar o técnico da equipe, Luiz Felipe Scolari.

Agora aposentado, o dono de oito ouros olímpicos conheceu as instalações do Palmeiras e apareceu nas redes sociais do clube enquanto caminhava por estruturas como a concentração, a academia e o salão de jogos, onde o jamaicano elogiou a presença de um video game e de uma mesa de tênis de mesa. "Esses jogadores moram em um hotel de luxo", afirmou Bolt.

O atleta, que chegou a se arriscar no futebol após largar as pistas, conversou com o presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, com o diretor de futebol, Alexandre Mattos, e também com Felipão. Bolt ganhou das mãos do treinador o kit especial produzido para comemorar os 20 anos do título da Copa Libertadores de 1999 e brincou com Felipão em um vídeo.

"Estou aqui com o melhor, com o grande chefe. Ele vai me treinar e me ensinar um pouco", brincou Bolt. Já no vestiário dos atletas, o jamaicano calçou chuteiras e depois foi para um dos campos da Academia de Futebol. Por lá, o astro bateu bola com os dois mascotes do Palmeiras, o Periquito e o Porco Gobatto, e teve contato com alguns jogadores.

Ao lado de Deyverson, Arthur Cabral, Jailson, Weverton e Mayke, Bolt participou de uma partida de futmesa. O visitante brincou com os jogadores e se divertiu com a brincadeira. A mascote Periquito ainda imitou o gesto do jamaicano de apontar para o céu para comemorar as vitórias.