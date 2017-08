Usain Bolt alfineta De Grasse em entrevista às vésperas do Mundial de Atletismo

O velocista Usain Bolt alfinetou em entrevista coletiva nesta terça-feira, em Londres, organizada pelo seu principal patrocinador, o rival canadense Andre De Grasse, considerado como possível sucessor do jamaicano para o título de homem mais rápido do mundo e também um de seus principais adversários na prova dos 100 metros no Mundial de Atletismo de Londres, que começará nesta sexta.

"O último que falei que seria grande me desrespeitou, então não vou mais por este caminho", disse Usain Bolt em resposta a um jornalista britânico antes do evento que marcará a sua despedida das pistas em competições oficiais.

Usain Bolt citou uma declaração que, na verdade, foi feita pelo treinador de Andre De Grasse, Stuart McMillian, para quem o canadense foi excluído da etapa de Mônaco da Diamond League a pedido do jamaicano. A fala não pegou bem e o staff de Bolt negou qualquer interferência no evento.

"Sete pessoas estarão naquela corrida (100 metros), estes serão os meus maiores desafiantes. Não sei para onde a carreira dele (Andre De Grasse) vai no futuro, ninguém sabe. No passado ele ganhou bronze, prata. Vamos ver o futuro. Será uma questão de consistência", despistou Usain Bolt, que também participará do revezamento 4x100 metros no Mundial.

O jamaicano, de 30 anos, revelou que pode não ser o favorito para a prova dos 100 metros que o consagrou como uma das maiores lendas do esporte. "É o que estou lendo e o que a minha equipe está me dizendo. Então, tenho que me colocar à prova mais uma vez", reconheceu. Usain Bolt não começou bem a temporada e chegou a correr acima de 10 segundos, mas mostrou ter melhorado a performance na etapa de Mônaco da Diamond League, quando atingiu a marca de 9s95, ainda longe do recorde pessoal, que é de 9s58.

Por outro lado, Usain Bolt demonstrou a sua costumeira confiança ao avaliar a carreira e projetar a sua participação no Mundial de Londres. "Me sinto confortável dizendo que sou uma lenda porque provei para mim mesmo. Não sabia que seria recordista mundial dos 100 metros. Tudo é possível. Simplesmente, você tem que ter isso em mente e trabalhar. Não há palavras para explicar o que tenho feito há anos e sinto orgulho de mim", finalizou.

O Mundial de Atletismo de Londres será realizado entre os dias 4 e 13 deste mês no estádio Olímpico com a participação de aproximadamente dois mil atletas de 205 países, de acordo com estimativa da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês).

Os 36 brasileiros inscritos começam a caminhada em busca de medalhas no dia da abertura, às 15h30 (de Brasília), na prova de salto em distância masculino com Paulo Sérgio Oliveira.

