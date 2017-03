Uruguai convoca Martín Silva e Arrascaeta para pegar o Brasil

Pouco depois do técnico Tite, o treinador da seleção uruguaia, Oscar Tabárez, também divulgou a lista de convocados para as próximas duas rodadas das Eliminatórias da Copa de 2018. O Uruguai joga contra o Brasil no dia 23 de março, em Montevidéu, e depois viaja a Lima para visitar o Peru no dia 28.

A lista não apresenta grandes novidades e conta com o atacante Luis Suárez, do Barcelona. Ele está suspenso pelo segundo cartão amarelo e não enfrenta o Brasil, mas está apto a entrar em campo contra o Peru e fará parte do grupo. Fernando Muslera, do Galatasaray, também está fora.

Com isso, o goleiro titular deverá ser Martín Silva, do Vasco. Convocado, ele desfalcará o time em três jogos do Campeonato Carioca, inclusive um clássico, contra o Flamengo, no fim de semana dos dias 25 e 26 de março. Também não pega Madureira e Boavista.

Outro jogador que atua no futebol brasileiro e foi convocado é Arrascaeta, do Cruzeiro, que deverá ficar de fora de dois confrontos: contra o Joinville, pela Copa da Primeira Liga, e diante do Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro, voltando a tempo do clássico contra o Atlético-MG, em 1º de abril.

CONFIRA OS CONVOCADOS:

GOLEIROS - Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco) e Martín Campaña (Independiente);

DEFENSORES - Diego Godín, José María Giménez (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting), Gastón Silva (Granada), Maxi Pereira (Porto) Alejandro Silva (Olimpia) e Álvaro Pereira (Cerro Porteño);

MEIO-CAMPISTAS - Matías Vecino (Fiorentina), Egidio Arévalo Ríos (Atlas-MEX), Mathías Corujo (Universidad de Chile), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca-MEX), Diego Laxalt (Genoa), Carlos Sánchez (Monterrey), Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders-EUA) e Gastón Ramírez (Middlesbrough);

ATACANTES - Edinson Cavani (PSG), Abel Hernández (Hull City), Diego Rolan (Bordeaux), Cristhian Stuani (Middlesbrough) e Luis Suárez (Barcelona).

