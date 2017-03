Uruguai admite preocupação com Neymar e Willian antes de jogo das Eliminatórias

Ao fim do primeiro dia de preparação do Uruguai para o jogo contra a seleção brasileira, o técnico Óscar Tabárez admitiu nesta segunda-feira que Neymar e Willian são motivos de preocupação para a defesa uruguaia. O treinador disse que ainda estuda um jeito de "parar" o atacante do Barcelona, parceiro de Luis Suárez, referência do ataque de Tabárez.

"Se eu tivesse uma fórmula para parar Neymar, eu não a revelaria. Mas eu não tenho e vejo que quase ninguém conseguiu encontrá-la. Mas sei que temos que estudá-lo", disse o treinador, nesta segunda, em Montevidéu, local do jogo desta quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

Destaque do Chelsea no futebol inglês, o meia Willian também é considerado por Tabárez como uma ameaça para a defesa do Uruguai. "Willian é outro jogador que acrescenta muito ao Brasil. De uma só vez, teremos que cuidar de três meio-campistas que recuperam rapidamente a bola e buscam o gol", declarou.

O treinador uruguaio, contudo, avisou que não prevê marcação especial ou individual aos dois jogadores. "Vamos enfrentar um time inteiro e não individualidades", afirmou Tabárez. Assim como o técnico Tite, o treinador uruguaio comandou treino nesta segunda ainda sem o elenco completo. Jogadores como Suárez, Fernando Muslera, Martín Silva e Edinson Cavani só vão se apresentar nesta terça.

Da mesma forma que o Brasil, o Uruguai já sonha com a classificação antecipada para o Mundial da Rússia. Se a seleção brasileira calcula que obtém a vaga com um empate em Montevidéu, alcançando os 28 pontos, o time uruguaio quer duas vitórias seguidas - contra Brasil e Peru - nestas duas rodadas seguidas das Eliminatórias para se classificar.

Tabárez, no entanto, tenta manter a cautela na equipe uruguaia. "Não estamos fazendo projeções. No momento nosso rival é o Brasil e precisamos de concentração. É claro que o campeonato se resolve com pontos e sou muito cuidadoso ao dizer que o Uruguai já está classificado. Nossas partidas são difíceis e o torneio tem um equilíbrio muito grande."

