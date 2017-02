Urso derrota o Naviraiense de virada no Virotão e entra no G4 do Grupo B

A vitória deixa o Urso na quarta colocação do Grupo B, dentro da zona de classificação, com três pontos ganhos / Divulgação

O Urso foi a Naviraí e venceu de virada o Naviraiense por 2 a 1 nesta quarta-feira, pela 2ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Os donos da casa abriram o placar com Ícaro, cobrando pênalti aos 42 da primeira etapa. Na volta do intervalo, o time de Mundo Novo empatou logo aos 3 minutos com Juvenil, aproveitando a falha da defesa. E aos 43, Davi virou o placar.

A vitória deixa o Urso na quarta colocação do Grupo B, dentro da zona de classificação, com três pontos ganhos. O Naviraiense vem logo em seguida com um ponto somado, mas rigorosamente empatado com o Sete de Dourados, que é o lanterna.

Pela terceira rodada, no fim de semana, as equipes voltam a campo. O Naviraiense vai a Corumbá para encarar o Corumbaense no sábado, enquanto que o Urso recebe o Sete de Dourados no domingo.

