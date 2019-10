UPF promove cursos no interior do Estado abrangendo diversas modalidades

Em Três Lagoas aconteceram os cursos: “Educação Física Escolar: A Linguagem no Corpo da Educação”, “Atletismo Escolar: Uma Proposta de Iniciação Esportiva” e “Musculação Funcional” e em Porto Murtinho foi realizado o curso de capacitação “Regras de Futebol de Campo e Diretrizes de Arbitragem.

Participaram dos cursos acadêmicos e profissionais de Educação Física e de áreas afins.

Os cursos foram promovidos em parceria com as Prefeituras de Três Lagoas e Porto Murtinho. O gerente da Unidade Pedagógica de Formação da Fundesporte, Domingos Sávio da Costa, explica que municípios têm procurado as capacitações incentivando e promovendo a qualificação em sua região.

“Desde que assumimos a Fundesporte, no governo Reinaldo Azambuja, fizemos um planejamento de capacitação para levar aos municípios a demanda que eles mais precisam”, afirma Domingos.

“Neste contexto, eles solicitam e nós levamos os cursos gratuitamente, fazendo essa parceria entre Estado e município”, comenta o Gerente da Unidade Pedagógica de Formação.

O próximo curso de capacitação promovido pela UPF/Fundesporte está com as inscrições abertas e data marcada para acontecer.

Entre os dias 04 a 06 de outubro, o município de Amambai receberá profissionais especializados na modalidade do badminton, abordando temas como: O Badminton: Da Teoria à Prática e Para-badminton. Para mais informações acesse o Portal de cursos da Fundesporte, clique aqui.