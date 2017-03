Universidade traz ex-auxiliar de Bernardinho do vôlei para bate-papo com alunos

Na próxima sexta-feira, 31 de março, Roberley Luiz Leonaldo, popularmente conhecido como Rubinho, desembarca em Campo Grande para um encontro com universitários e comunidade esportiva na Uniderp Agrárias, às 18h30. Braço direito e auxiliar técnico do treinador Bernardinho, o profissional contará os caminhos percorridos do banco da graduação até conquistar o reconhecimento internacional do voleibol. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas na coordenação do curso de Educação Física ou pelo telefone 3309.6573, nos períodos matutino e noturno.

Com quase 30 anos de experiência no voleibol, Rubinho já foi assistente em categorias de base e técnico da seleção brasileira juvenil e adulta masculina, ajudando equipes que conquistaram títulos do campeonato Mundial, Copa do Mundo, Panamericano, Sulamericano, entre outros campeonatos. Foram mais de 10 anos de trabalho com o time nacional. Na Uniderp, além de compartilhar vivências de sua carreira e inspirar profissionais do esporte, no dia seguinte Rubinho participa de bate-papo técnico sobre tendências do voleibol, investimento na formação e projetos profissionais com acadêmicos e professores da instituição.

SERVIÇO

Palestra com Rubinho na Uniderp

Dia: 31 de março

Horário: às 18h30

Local: Uniderp Agrárias

Inscrições: 3309.6573 - períodos matutino e noturno

