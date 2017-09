United goleia CSKA por 4 a 1 com show de Lukaku; Basel faz 5 a 0 no Benfica

O Manchester United massacrou o CSKA, em Moscou, goleando os donos da casa por 4 a 1, nesta quarta-feira, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo A da Liga dos Campeões da Europa. O atacante belga Romelu Lukaku marcou dois gols para a equipe inglesa e foi o principal destaque da partida.

A vitória colocou os ingleses na liderança da chave com seis pontos, provenientes de duas vitórias - o Manchester United havia ganho do Basel por 3 a 0 na estreia. O CSKA Moscou, que tinha vencido o Benfica, em Lisboa, tem três pontos e é o terceiro colocado no grupo. O clube suíço é o vice-líder, também com três pontos, ao aplicar uma goleada de 5 a 0 sobre os portugueses em casa.

O Manchester United pressionou o time russo desde o apito inicial e não demorou para abrir o placar. Aos 4 minutos, Lukaku subiu de cabeça e completou cruzamento da esquerda feito pelo francês Martial. Pouco depois, o goleiro Akinfeev fez uma defesa incrível com os pés e evitou que o clube de Manchester ampliasse o marcador.

Mas os ingleses não demorariam para chegar ao segundo gol, que veio em um pênalti sofrido pelo armênio Mkhitaryan e cobrado por Martial, que deslocou Akinfeev. Minutos depois, o zagueiro Berezutski falhou ao cortar outro cruzamento de Martial e a bola sobrou novamente para Lukaku, que fez o segundo gol dele e o terceiro do duelo. Em menos de 30 minutos, o Manchester United parecia ter liquidado o jogo.

Os russos chegaram com perigo aos 36 minutos, mas o goleiro espanhol De Gea esticou o braço direito para desviar um chute perigoso de Chalov. Mas a superioridade do Manchester United foi inquestionável no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o clube inglês voltou com o mesmo apetite e partiu para cima dos russos. Aos 4 minutos, Lukaku recebeu passe na área e fuzilou para o gol, mas Akinfeev fez uma defesa espetacular. Aos 12, Martial chutou forte, o goleiro defendeu, mas Mkhitaryan aproveitou o rebote e fez o quarto gol dos ingleses.

O Manchester United seguiu controlando o jogo e criando várias oportunidades para aumentar ainda mais a goleada. No fim, Kuchaev fez o gol de honra do CSKA Moscou, aos 44 minutos.

Na outra partida válida pelo Grupo A, o Basel goleou o Benfica por 5 a 0, em jogo disputado na cidade da Basileia. Foi a segunda derrota da equipe portuguesa, que ainda não pontuou e amarga a lanterna da chave. O jovem atacante Dimitri Oberlin, de 20 anos, marcou duas vezes para os mandantes. O jogador, de origem camaronesa, atua pelas seleções de base da Suíça.

Na próxima rodada, o Manchester United irá a Portugal para enfrentar o Benfica, no estádio da Luz, em Lisboa, em jogo marcado para o dia 18 de outubro. Na mesma data, o CSKA Moscou receberá o Basel.

Veja Também

Comentários