Uma semana antes de voltar a jogar, Atlético-MG lança uniformes em live

Camisa branca do Atlético para 2020/21 - (Foto: Reprodução/Atlético)

Uma semana antes de entrar em campo após mais de quatro meses sem atuar, o Atlético Mineiro lançou os seus novos uniformes em um evento especial realizado na Cidade do Galo. O uniforme número 1 possui mais detalhes em branco, além do logo da fornecedora de material esportivo, a Le Coq, ser prateado.

A camisa principal possui, na parte da frente, quatro faixas pretas, cor que também está presente em detalhes no ombro. Além disso, a barra inferior da camisa possui a inscrição "1908" - ano de fundação do clube - em um escudo estilizado.

Esse detalhe se repete no modelo número 2 do uniforme, o branco. Com seus tons tradicionais, possui detalhes em preto na gola a na barra das mangas. O detalhe da inscrição do ano de fundação se repete. O Atlético-MG também apresentou quatro uniformes de goleiros. Eles são nas cores laranja/cinza, preto/verde, vermelho e preto/cinza.

A live contou com shows com Gabi Martins e Felipe Hott, além da participação de ídolos que possuem cargos no clube, como Leonardo Silva, Eder Aleixo e Reinaldo, e atletas do atual elenco, casos de Guilherme Arana, Victor, Marquinhos, Keno e Junior, e das atletas Aline Guedes e Emily.

"Este ano, o lançamento das novas camisas não está acontecendo como normalmente é feito, mas estamos fazendo de uma forma mais democrática, que socializa muito mais esse evento e faz com que milhares de Atleticanos possam acompanhar ao vivo e conhecer a nova coleção. A festa é de todos nós. Aqui é Galo!", afirmou o presidente do clube, Sergio Sette Câmara.

A estreia do novo uniforme será no próximo domingo, quando o Atlético enfrentará o América, no Independência, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.