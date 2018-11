Um dia após vídeo viralizar, Maguila diz estar bem e com vontade de falar de boxe

"Eu estou me sentindo muito bem, disposto e com vontade de falar de boxe". Foi desta forma, com a voz firme e bem-humorado, que Adilson Maguila Rodrigues falou pelo telefone com a reportagem do Estado, nesta sexta-feira, um dia depois que um vídeo seu viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o ex-boxeador pedia para deixar a clínica onde está internado para tratar de uma doença neurológica.

Maguila estava acompanhado de Irani Pinheiro, sua mulher há 30 anos, e de Willians Mendes Meira, dono do Centro Terapêutico Anjos de Deus, que fica em Itu, no interior de São Paulo. Segundo Willians, o ex-boxeador está apresentando uma boa recuperação e pode ter alta em seis meses.

"O Maguila está em um processo de reinserção social. Nós o levamos para o shopping, alguns finais de semana ele passa em minha casa e está próximo de ter uma vida saudável em breve", disse Willians, que se declara um fã do pugilista que fez sucesso nos anos 80 e 90. "Eu sou de Osasco e o Maguila lutou muito lá", relembrou. "Por isso, fiz questão de trazê-lo e, apesar da Irani querer pagar, faço o tratamento de presente, de coração".

Maguila sofre de encefalopatia traumática crônica desde 2014. Com problemas motores e de memória, chegou a perder 40 quilos e, com dificuldades para engolir, chegou a se alimentar por intermédio de sonda. Passava a maioria do tempo deitado. Seu estado era terminal.

Atualmente, Maguila fala bem, lembra parcialmente das coisas, se alimenta normalmente e ainda tem motivação para fazer as suas piadas tão comuns na época de boxeador.

Maguila chegou ao segundo lugar do ranking do Conselho Mundial de Boxe em 1988 e por pouco não enfrentou o então campeão Mike Tyson. Em 1989, encarou Evander Holyfield e foi nocauteado no segundo assalto. No ano seguinte, perdeu também para George Foreman, mais uma vez no segundo assalto. De 1983 a 2000, venceu 77 lutas (61 nocautes), perdeu sete vezes e somou um empate.