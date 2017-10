Últimos jogadores se apresentam e deixam seleção completa em Teresópolis

A seleção brasileira está completa para os dois últimos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Após treinar com 16 jogadores na última segunda, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), os atletas restantes convocados pelo técnico Tite se apresentaram no CT da seleção nacional.

Os últimos jogadores a chegarem a Teresópolis foram o goleiro Alisson, o lateral Alex Sandro e o zagueiro Miranda, todos de clubes do futebol italiano, além do meia Diego, que participou na última segunda-feira da derrota do Flamengo por 1 a 0 para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Brasileiro. Todos eles se apresentaram na manhã desta terça na Granja Comary. Antes, na noite de segunda-feira, Casemiro, Fred, Philippe Coutinho e Roberto Firmino se apresentaram em Teresópolis a Tite.

Com a presença dos 24 jogadores, a seleção brasileira treinará completa na tarde desta terça na Granja Comary. A atividade está marcada para as 15h30, sendo que a imprensa só poderá acompanhar os primeiros 25 minutos do trabalho.

A expectativa é para que Tite aproveite esse treinamento para testar o time que pretende utilizar na próxima quinta-feira, às 17 horas (de Brasília), quando a seleção brasileira vai enfrentar a Bolívia, em La Paz. Para esse compromisso, a equipe ainda fará uma outra atividade em Teresópolis, na manhã de quarta-feira.

Após o duelo com a Bolívia, a seleção brasileira encerrará a sua vitoriosa campanha nas Eliminatórias em São Paulo. Na próxima terça-feira, a equipe vai enfrentar o Chile, no Allianz Parque, às 20h30.

Veja Também

Comentários