Uefa sorteia e Lazio e Sevilla definirão vaga nas oitavas da Liga Europa

A Uefa sorteou nesta segunda-feira, em sua sede, os confrontos da fase eliminatória da Liga Europa, a primeira após o estágio de grupos. Em Nyon, na Suíça, a entidade definiu os 16 confrontos que acontecerão em fevereiro e definirão os participantes das oitavas de final do segundo principal torneio de clubes do continente.

Sem o Milan, eliminado na fase de grupos, este estágio da competição conta com clubes de peso, como Inter de Milão, Napoli, Chelsea e Arsenal. Entre os favoritos, o Sevilla foi aquele que deu mais "azar", ao menos em teoria, no sorteio e terá que enfrentar a Lazio.

Maior vencedor da história da Liga Europa, com cinco conquistas, o Sevilla é o vice-líder do Espanhol e vai encarar um time que também tem história na competição. Quinta colocada do Italiano, a Lazio nunca faturou o torneio continental, mas foi vice em 1998, quando perdeu a final para a Inter de Milão.

O time milanês, aliás, também disputará a fase final do torneio. Depois de decepcionar na Liga dos Campeões e ser eliminada na primeira fase, no grupo com Barcelona e Tottenham, a Inter vai encarar na próxima fase da Liga Europa o Rapid Viena, da Áustria.

Outro italiano que veio da Liga dos Campeões e chega como um dos favoritos à Liga Europa é o Napoli. E, assim como seu compatriota, o time de Carlo Ancelotti não teve do que reclamar no sorteio. Afinal, vai encarar neste estágio eliminatório o pequeno Zurique, da Suíça.

Quem também não têm do que reclamar são os rivais londrinos Arsenal e Chelsea. Depois de uma temporada decepcionante em 2017/2018, ambos estão em alta e vão encarar adversários teoricamente bem mais fracos. O Arsenal terá pela frente o BATE Borisov, da Bielo-Rússia, enquanto o Chelsea pega o Malmö, da Suécia.

Vindo da Liga dos Campeões, o Valencia, campeão em 2003/2004, terá pela frente o Celtic, da Escócia, vice em 2002/2003. A fase eliminatória da Liga Europa, aliás, também terá um confronto entre dois times vindos da Liga dos Campeões. Se enfrentarão o Galatasaray, campeão em 1999/2000, e o Benfica, vice em três oportunidades.

Arsenal, Bayer Leverkusen, Benfica, Chelsea, Dínamo Zagreb, Dínamo de Kiev, Eintracht Frankfurt, Genk, Inter de Milão, Napoli, Betis, Salzburg, Sevilla, Valencia, Villarreal e Zenit são cabeças de chave e, por isso, decidem seus confrontos em casa. A fase eliminatória da Liga Europa terá os duelos de ida disputados em 12 e 14 de fevereiro e as partidas de volta agendadas para os dias 20 e 21 do mesmo mês.

Confira os confrontos da fase eliminatória da Liga Europa (à direita, os times que fazem o segundo jogo em casa):

Viktoria Plzen x Dínamo Zagreb

Brugge x Red Bull Salzburg

Rapid Viena x Inter de Milão

Slavia Praga x Genk

Krasnodar x Bayer Leverkusen

Zurique x Napoli

Malmö x Chelsea

Shakhtar Donetsk x Eintracht Frankfurt

Celtic x Valencia

Rennes x Betis

Olympiacos x Dínamo de Kiev

Lazio x Sevilla

Fenerbahçe x Zenit

Sporting x Villarreal

BATE Borisov x Arsenal

Galatasaray x Benfica