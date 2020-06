Uefa define Lisboa como sede das fases finais da Liga dos Campeões em agosto

As quartas de final serão disputadas entre os dias 12 e 15, as semifinais acontecerão em 18 e 19 e a grande decisão será realizada em 23 de agosto - (Foto: Divulgação)

A Uefa definiu nesta quarta-feira, após reunião por videoconferência de seu Comitê Executivo, que a cidade de Lisboa, capital de Portugal, receberá a reta final da Liga dos Campeões da Europa no mês de agosto. O estádio da Luz, do Benfica, substituirá o estádio Olímpico Ataturk, de Istambul, na Turquia, como palco da decisão, mas o estádio José Alvalade, do Sporting, também terá jogos das fases de quartas de final e semifinal.

De acordo com a Uefa, todas essas fases da competição terão jogo único nos confrontos, ao contrário do que estava previsto anteriormente. As quartas de final serão disputadas entre os dias 12 e 15, as semifinais acontecerão em 18 e 19 e a grande decisão será realizada em 23 de agosto.

Apenas quatro equipes já estão classificadas às quartas de final. Antes da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, já haviam garantido vaga: Paris Saint-Germain (derrotou o Borussia Dortmund), Atlético de Madrid (eliminou o atual campeão Liverpool), Atalanta (passou pelo Valencia) e RB Leipzig (tirou o Tottenham).

Antes da reta final em Lisboa, nos dias 7 e 8 de agosto acontecerão os quatro duelos restantes da rodada de volta das oitavas de final: Barcelona x Napoli, em Barcelona; Manchester City x Real Madrid, em Manchester; Juventus x Lyon, em Turim; e Bayern de Munique x Chelsea, em Munique. As cidades portuguesas de Porto e Guimarães também poderão ser palco destes encontros se os estádios para onde os jogos estão agendados não reunirem condições sanitárias.

Essa será a segunda vez que o estádio da Luz receberá a decisão da Liga dos Campeões. Na temporada 2013/2014, o Real Madrid derrotou o rival Atlético de Madrid por 4 a 1, após empate por 1 a 1 no tempo normal com direito a marcar o gol da igualdade nos acréscimos do segundo tempo com o zagueiro Sergio Ramos, para conquistar o histórico 10.º título da competição.

Com a definição desta quarta-feira, a Uefa empurrou as sedes escolhidas das finais da Liga dos Campeões para os anos seguintes. Istambul receberá a decisão da temporada 2020/2021, enquanto que São Petersburgo, na Rússia, ficou para 2021/2022.

LIGA EUROPA - A fase final da Liga Europa vai ser disputada na Alemanha entre 10 e 24 de agosto. As quartas de final e as semifinais serão realizadas em quatro estádios da mesma região: Colônia, Duisburgo, Dusseldorf e Gelsenkirchen. A grande decisão será em Colônia.

Os jogos Sevilla x Roma e Inter de Milão x Getafe, ainda pela rodada de ida das oitavas de final, que foram adiados, também serão disputados em um destes quatro estádios, mas a decisão da vaga será feita apenas em um duelo. A Uefa ainda não decidiu onde serão realizados os confrontos de volta restantes: Manchester United x LASK Linz, Basel x Eintracht Frankfurt, Copenhague x Istanbul Basaksehir, Shakhtar Donetsk x Wolfsburg, Bayer Leverkusen x Rangers e Wolverhampton x Olympiacos.

A cidade de Gdansk, na Polônia, que deveria receber a final desta temporada, passa agora a ser a anfitriã da edição de 2020/2021.

Já a Supercopa da Uefa vai acontecer no dia 24 de setembro em Budapeste, na Hungria - seria na Cidade do Porto, em Portugal. Ela reúne os campeões da Liga dos Campeões e da Liga Europa.